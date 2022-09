De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), um levantamento realizado pelo buscador de passagens áreas Kayak apontou que pessoas que estão na Europa, Estados Unidos e América Latina são as que mais procuram passagens para o Brasil.

MTur: levantamento aponta aumento das vendas de passagens aéras para o Brasil

A pesquisa, que foi realizada avaliando voos de ida e volta saindo de todos os aeroportos do mundo e tendo o Brasil como destino, teve como base viagens buscadas entre janeiro e junho de 2022 para voos com data marcada entre junho e dezembro deste ano, explica o Ministério do Turismo (MTur).

Informações oficiais

Segundo destaca a divulgação oficial, a base de dados do Kayak mostrou que os países que mais buscaram o Brasil para viagens no segundo semestre de 2022 foram, os Estados Unidos, Alemanha, Portugal, França e Reino Unido.

De acordo com a divulgação oficial do Ministério do Turismo (MTur), na América Latina, a Argentina e o Chile são os países que mais apareceram procurando o território nacional como destino.

Para entender melhor o momento no mercado de turismo, o buscador de passagens pesquisou também quais são os destinos no Brasil mais buscados no primeiro semestre de 2022 por outros países, para viagens no segundo semestre de 2022.

Locais de destaque

Conforme informações do Ministério do Turismo (MTur), São Paulo lidera o ranking, seguida pela cidade do Rio de Janeiro. Contudo, o Nordeste do país é a região com as cidades mais procuradas, considerando: Fortaleza, no Ceará; Natal, no Rio Grande do Norte; Salvador, na Bahia; Recife, em Pernambuco; João Pessoa, na Paraíba.

Elevação do turismo

O Ministério do Turismo (MTur) destaca que o Brasil é um destino turístico que agrada vários públicos. A última Pesquisa de Demanda Turística Internacional apontou que, em 2019, antes da pandemia, 95,4% dos turistas internacionais que estiveram no Brasil afirmaram ter interesse em voltar e 9 em cada 10 aprovaram a hospitalidade brasileira.

O Ministério do Turismo (MTur) destaca que, mais recentemente, dados divulgados pelo Banco Central do Brasil apontaram que nos cinco primeiros meses do ano, o gasto de turistas estrangeiros no Brasil cresceu 90%, passando de pouco mais de US$ 1 bilhão, em 2021, para US$ 2 bilhões de dólares.

O turismo fortalece a economia nacional

Portanto, esse tipo de levantamento divulgado pelo Ministério do Turismo (MTur) é muito importante para destacar a retomada econômica brasileira, bem como para ressaltar a importância do turismo na economia nacional de forma ampla e significativa.