Mulher ganha R$ 54 milhões por engano e compra uma mansão

Já imaginou abrir a sua conta bancária e se deparar com um valor alto inesperado? Foi o que aconteceu recentemente com uma mulher, que recebeu a transferência de uma corretora de criptomoedas, no valor de US$ 10,4 milhões.

O valor, que corresponde cerca de R$ 54,2 bilhões, foi transferido por engano à australiana Thevamanogari Manivel. No entanto, da quantia que deveria ser devolvida, foi gasta a maior parte pela mulher.

Compra de mansão com dinheiro transferido por engano

A situação foi iniciada quando Manivel solicitou um reembolso no valor de US$ 100 (R$ 516,35) para a corretora Crypto.com. No entanto, ao realizar a devolução, a empresa errou ao inserir o número da conta no campo do valor que deveria ser transferido.

Assim, a mulher que deveria receber o valor de apenas US$ 100, recebeu a transferência de US$ 10,4 milhões.

Todavia, a quantia foi transferida em 2021 e, com o passar do tempo, a mulher já certa do seu valor, adquiriu uma mansão, avaliada em US$ 1,35 milhões, e outros bens.

Após ter conhecimento do erro, a corretora de criptomoedas entrou com um processo judicial, na qual obteve sucesso. A justiça determinou que Manivel deve devolver o valor com juros, que, no momento, ultrapassam US$ 27 mil.

De acordo com informações, a conta da mulher foi congelada. No entanto, a parte do valor que havia sobrado das compras, foi transferida para mais seis contas bancárias, que também foram congeladas por ordem judicial.

Fez um PIX para a conta errada? Veja o que fazer

O PIX tem sido um dos sistemas de transferência mais utilizados no país atualmente. O sistema de pagamento instantâneo do Banco Central pode ser utilizado por meio de diversas instituições financeiras que aderiram o novo método.

No entanto, aqueles que realizam a transferência instantânea correm o risco de destinarem o valor à conta errada, o que pode gerar um transtorno. A quantidade de processos envolvendo o PIX tem crescido cada vez mais na Justiça, justamente pela tentativa da devolução dos valores enviados equivocadamente.

Pensando em resolver esse problema, o Banco Central lançou a ferramenta de “Devolução” para que aquele que receber o valor via PIX errado, devolva o recurso para o remetente.

O que fazer após transferir um valor via PIX para a conta errada?

É importante que, ao dar início ao procedimento de transferência, o usuário analise com muita atenção todos os dados da conta destinatária para que possa evitar o problema.

Entretanto, havendo concluído o pagamento e percebido que a conta para quem enviou o valor está errada, é necessário que o cliente entre em contato imediato com o a instituição financeira pela qual realizou a transferência.

Feito isso, a pessoa deve aguardar quem recebeu os valores entrar em contato para a realização do estorno, tendo em vista que o banco não tem permissão para notificar por motivos de sigilo bancário.

No entanto, se quem recebeu não entrar em contato e o valor não for devolvido, o cidadão que enviou o dinheiro deve procurar um profissional para que possa ingressar com as medidas judiciais necessárias.