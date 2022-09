não tenho nenhum cartão. Como movimentar saldo?

Mais de 6 milhões de usuários do programa Auxílio Brasil do Governo Federal já receberam ou ainda devem receber o novo cartão do benefício em suas casas. Outros 14 milhões de beneficiários terão que esperar um pouco mais para receber o dispositivo. De acordo com o Ministério da Cidadania, ainda não há previsão de entrega para este grupo.

Até lá, o que fazer? Segundo informações oficiais, quem não tem o novo cartão do Auxílio Brasil pode seguir usando o antigo. O dispositivo do Bolsa Família não tem data de validade e pode ser usado normalmente. Basicamente os dois cartões possuem as mesmas funcionalidades. É possível movimentar o saldo com qualquer um dos dois.

E quem não tem nenhum dos dois? Esta é uma pergunta que se passa na cabeça de muitas pessoas que fazem parte do Auxílio Brasil. Afinal de contas, é de se imaginar que existe um grupo de cidadãos que até chegaram a ter um cartão do antigo Bolsa Família, mas com o passar do tempo, o dispositivo tenha sido perdido, danificado ou até mesmo roubado.

De todo modo, não há problema. Mesmo as pessoas que não possuem nem o cartão novo e nem o antigo do Bolsa Família também podem movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil. Para tanto, basta baixar o aplicativo do Caixa Tem. O app é gratuito e está disponível para download nas principais lojas de celulares com sistema Android ou iOS.

Através do Caixa Tem, o cidadão consegue consultar o saldo, realizar transferências, pagar contas em forma de boletos e comprar produtos no sistema de débito. O cidadão também pode usar o aplicativo para gerar um código de saque e pegar o dinheiro em espécie em um caixa eletrônico, casa lotérica ou correspondente Caixa Aqui.

Auxílio Brasil em setembro

Dentro de menos de uma semana, o Governo Federal iniciará os pagamentos de mais uma rodada do programa Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, os repasses devem começar no próximo dia 19. Veja abaixo no calendário:

19 de setembro: Usuários com NIS final 1

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0

O Governo chegou a ventilar a possibilidade de antecipar o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil este ano. Entretanto, a ideia não foi confirmada oficialmente. Desta forma, para este mês seguirá valendo o calendário oficial previsto inicialmente.

Sistema para outubro

Informações de bastidores dão conta de que parte dos aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) não ficou satisfeita com a não antecipação do calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em setembro. Diante deste fato, o Governo já avalia antecipar os repasses dos meses seguintes.

Historicamente, o calendário do Auxílio Brasil obedece a regra de realização de liberações nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Pela primeira vez, o plano mudou em agosto, quando o Governo decidiu antecipar os repasses logo para a primeira quinzena. Na ocasião, os cidadãos receberam o saldo entre os dias 9 e 22. O sistema não se repetiu em setembro, mas pode voltar a se repetir a partir de outubro.

Com esta história de antecipar o calendário em um mês, e em outro não, o Governo Federal vai criando uma certa anomalia no ritmo de repasses dos beneficiários. Em alguns casos, os cidadãos precisam esperar mais do que o normal para receber o dinheiro novamente.