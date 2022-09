Negócio com até R$ 2 mil para investir

Você quer abrir seu próprio negócio, mas tem pouco dinheiro no bolso? Saiba que, mesmo assim, é possível! Para isso, é só avaliar as opções que apresentaremos neste artigo e começar hoje mesmo! Confira hoje como investir em um negócio com até R$ 2 mil!

O que você precisa inicialmente, é decidir em que ramo pretende atuar. E para pensar sobre isso, considere o que você gosta de fazer, suas habilidades e se há mercado para os seus produtos.

Opções de negócios para investir com até R$ 2 mil

Na sequência, apresentamos algumas sugestões de negócio para investir até R$ 2 mil e ter lucratividade:

Vender bijuterias e semijoias

A ideia é utilizar o dinheiro para fabricar as bijuterias ou comprar prontas para revender nas redes sociais, de porta em porta ou, ainda, em ambas as opções.

Independente de como elas serão feitas ou da forma que você irá conseguir cada uma, tire fotos que chamem a atenção das pessoas para que queiram comprar, coloque estas imagem nas redes sociais, juntamente com uma descrição da peça, e comece a divulgação!

Faça uma conta no Instagram ou no Facebook (que tal em ambas?), utilizando o mesmo nome nos dois sites e faça a divulgação. Você pode, também, comercializar no Facebook utilizando o Marketplace, abrindo seu negócio no site da Enjoei, produzindo anúncios na OLX, Mercado Livre e Amazon, entre muitas outras possibilidades.

Além disso, é possível fazer a venda em casa, para clientes amigas.

Se a divulgação for eficaz, a rentabilidade do negócio tende a ser maior.

Tipo prático de negócio de até R$ 2 mil: Realizar serviços de freelancer

Freelancer significa “trabalhador autônomo”, ou seja, ofereça seus serviços em plataformas específicas e comece a trabalhar! Pode ser um trabalho de prestador de serviços, como marido de aluguel, eletricista, encanador, mecânico de carros, etc. Também existem outras opções, que são realizadas diretamente na internet, como redator, design gráfico, editor de texto, copywriter, produtor de conteúdo, secretário virtual, assistente administrativo, tradutor de línguas, entre tantas outras opções.

Assim, é possível que você tenha alguns gastos, como modernização de equipamentos, internet com maior velocidade, ferramentas novas, mas, ainda assim, você irá gastar menos de R$ 2 mil.

Recomenda-se algumas plataformas para oferecer seus serviços, como 99Freelas, GetNinjas e Workana. Você pode ter que investir um pouquinho, para poder ter mais opções de oferta de serviço, mas é custo baixíssimo, menos que R$ 100.

Normalmente os primeiros trabalhos são mais difíceis, mas quando começar, você não vai mais parar de ter oportunidades de trabalho.

Vender espetinhos

O custo para começar a vender espetinhos é relativamente baixo, uma vez que você irá precisar de uma churrasqueira portátil, carvão, espetinhos, mesa pequena, vasilhas, carnes e acompanhamentos para preparar os espetinhos.

Escolha um local que tenha bastante circulação de pessoas e trabalhe em horários que possuem maior movimento.

Como o seu trabalho estará visível para todos os clientes, procure ser organizado, manter o local sempre limpo e livre de insetos. O negócio tende a ser bem lucrativo.

Trabalhe com reparos e customização de roupas

Se você tem o dom da costura, comece a oferecer seus serviços e verá que sempre tem pessoas que precisam. O custo será com linhas, tesouras, agulhas, ou seja, muito menos do que R$ 2 mil.

Assim, o serviço de reparos envolve: fazer uma barra de calça, trocar zíper, pregar botões, reforçar costuras, entre outras atividades. Já no caso da customização, o trabalho representa transformar uma peça de roupa em outra, além de colocar decorações nas peças.

Além disso, invista em uma boa divulgação, principalmente para os vizinhos, coloque uma placa na frente de sua casa informando o serviço. Dessa forma, você pode, inclusive, colocar anúncios nas redes sociais e fazer contato com lojas que vendem roupas, para realizar os ajustes necessários. Uma boa loja de roupas sempre tem uma costureira responsável para fazer os ajustes.

O seu diferencial pode ser o excelente acabamento e atenção aos detalhes.

Trabalhe com lavação de estofados

Este negócio pode iniciar pequeno e ir crescendo de forma muito rápida. Você irá precisar de uma máquina específica para lavar estofados e produtos para limpeza. No comércio você pode encontrar os chamados kits de lavação, que são mais baratos, custando cerca de R$ 1.100. Com o seu próprio trabalho, você pode substituir por máquinas mais caras.

Demanda para este serviço tem, e muito, pois todas as pessoas que têm crianças ou animais de estimação em casa, costumam ter seus estofados sujos. E, é claro, é muito mais barato contratar o serviço de alguém do que comprar um sofá novo, ou uma máquina para lavar os estofados.

Esperamos que com essas boas opções de negócio com até R$ 2 mil você possa começar seu empreendimento o quanto antes! Boa sorte!