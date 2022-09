Nestlé recebe inscrições para programa de trainee

Já imaginou trabalhar na maior empresa de alimentos e bebidas do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que a Nestlé está recebendo inscrições para seu programa de trainee. De acordo com a companhia, o processo seletivo visa recrutar talentos, com diversidade, que acreditem nos seus propósitos.

As chances são destinadas a profissionais que tenham concluído a graduação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022 – todos os cursos de bacharelado ou tecnólogo são bem-vindos. Os candidatos devem ter, ainda, disponibilidade para mudanças de cidade e estado e viagens constantes.

Com duração de até dois anos, o programa de trainee da Nestlé conta com uma trilha de aprendizado guiada por fases que vão proporcionar aos contratados um crescimento profissional sustentável e sólido. No dia a dia, eles atuarão em projetos reais com grande impacto para o negócio e participarão de uma mentoria.

A empresa oferece bolsa compatível com o mercado, além de uma série de benefícios, como: plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, auxílio medicamentos, vale refeição, previdência provada, licenças parentais estendidas, participação nos lucros, programa de Bem-Estar (programa de assistência ao colaborador, acesso à rede online de nutricionistas e psicólogos, programa de atividade física, entre outros) e muito mais. É importante notar que o benefício pode variar conforme a localidade.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa deverão acessar o site https://traineenestle2023.com.br/ e efetivar sua candidatura até o próximo dia 30 de setembro.

O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem Fit Cultural, Teste de Raciocínio, Desafios, Painel com Gestores, Entrevistas individuais e Entrevista Coletiva.