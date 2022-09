Neugebauer abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Neugebauer é a primeira e mais moderna fábrica de chocolate do Brasil. Com mais de 130 anos de experiência, divulgou novas oportunidades de emprego no país. Confira, a seguir, mais informações.

Neugebauer abre novas oportunidades de emprego no Brasil

A Neugebauer é a primeira e mais moderna fábrica de chocolates do Brasil. A história nasceu em 1891, quando a primeira unidade foi inaugurada, e desde então vem sendo construída dia após dia.

Hoje a fábrica é sinônimo de tradição, qualidade e inovação. Quer fazer parte dessa história de sucesso? Veja, a seguir, as oportunidades de emprego que foram divulgadas pela Neugebauer ao redor do Brasil.

Analista de Marketing (Efetivo) – Porto Alegre / RS;

Assistente Comercial (Efetivo) – Porto Alegre / RS;

Promotor de Vendas (Efetivo) – Cachoeirinha / RS;

Promotor de Vendas (Efetivo) – Carazinho / RS;

Promotor de Vendas (Efetivo) – Criciúma / SC;

Promotor de Vendas (Efetivo) – São Paulo / SP;

Promotor de Vendas (Efetivo) – Videira / SC;

Auxiliar de Indústria (Efetivo) – Arroio do Meio / RS.

Como se candidatar

Quer conhecer essas e outras vagas disponíveis? Acesse a plataforma oficial da Neugebauer e conheça as oportunidades disponíveis. Se encontrar uma que seja de seu interesse, envie seu currículo para análise.