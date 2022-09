Neugebauer abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Neugebauer é uma das empresas brasileiras em busca de colaboradores que possam agregar ainda mais sucesso em todas as atividades disponíveis. São várias oportunidades anunciadas em diversas regiões do país. Veja, a seguir, as informações sobre os cargos e inscrição.

Neugebauer abre vagas de emprego pelo Brasil

Na busca de profissionais qualificados, a Neugebauer está contratando pessoal para fazer parte da equipe de sucesso, recebendo salários compatíveis com o mercado e estabilidade financeira por meio de registro em carteira. Veja quais são os cargos disponíveis, a seguir.

Assistente de Pesquisa e Desenvolvimento – Arroio do Meio/RS;

Promotor de Vendas – Videira/SC;

Auxiliar de Expedição – Arroio do Meio/RS;

Banco de Talentos – Promotor de Vendas – Banco de talentos;

Coordenador de Trade Marketing – Porto Alegre/RS;

Estágio Comercial – Porto Alegre/RS;

Promotor de Vendas – Cachoeirinha/RS;

Auxiliar de Almoxarifado – Arroio do Meio/RS;

Promotor de Vendas – Carazinho / Passo Fundo – RS;

Auxiliar de Expedição – Arroio do Meio/RS;

Promotor de Vendas – Criciúma/SC;

Auxiliar de Indústria – 1° Turno – Arroio do Meio/RS;

Promotor de Vendas – Erechim/RS;

Auxiliar de Indústria – 2° Turno – Arroio do Meio/RS;

Banco de Talentos – Auxiliar de Indústria – Arroio do Meio/RS.

Como efetuar a inscrição

Para se candidatar a um dos cargos disponíveis na Neugebauer, os interessados podem clicar na página de inscrição e cadastrar-se, de acordo com as exigências da função almejada. É importante lembrar que em algumas oportunidades será necessário apresentar experiência no cargo.

