No Rio, Cadúnico volta a funcionar depois de ataque hacker

A espera acabou. Depois de um hiato de duas semanas sem atendimentos, o sistema do Cadúnico da cidade do Rio de Janeiro voltou oficialmente a funcionar ainda na tarde desta terça-feira (6). A informação, aliás, foi confirmada pela prefeitura da capital carioca. Cidadãos já podem se dirigir aos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

O sistema ficou fora do ar depois de um ataque hacker que aconteceu ainda no último dia 15 de agosto. Vários servidores online da prefeitura foram atacados e saíram do ar. Não foi diferente com o sistema do Cadúnico. A Prefeitura anunciou que contratou novos equipamentos para conseguir dar conta da demanda pelos atendimentos.

“Como todos os equipamentos usados para as inscrições no Cadúnico ficaram inutilizados, em caráter de emergência a Secretaria de Assistência Social alugou 200 computadores para reiniciar o atendimento aos que procuram programas federais de transferência de renda”, disse a prefeitura por meio de uma nota.

“Por causa das limitações impostas pelo número de máquinas, neste reinício, cada Cras terá a capacidade de atender 60 pessoas diariamente”, adiantou a prefeitura. É provável que neste momento inicial de retorno, alguns indivíduos se frustrem tendo que voltar para casa sem conseguir o atendimento necessário.

Sobre o assunto, a prefeitura indicou que deve abrir oito polos especiais de atendimento ao Cadúnico. Eles ficarão abertos nos dias 17 e 24 de setembro. Embora os locais dos mutirões ainda não tenham sido divulgados, a gestão municipal garante que vai escolher as áreas que vem registrando mais demanda para resolução de questões relacionadas ao Cadúnico.

O que é o Cadúnico

O Cadúnico é uma espécie de lista do Governo Federal que reúne os nomes das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. É a partir destes dados que o poder executivo pode criar políticas públicas para tentar atenuar o problema da pobreza.

Embora a lista seja moldada pelo Governo Federal, o fato é que a responsabilidade em relação ao processo de entrada é das prefeituras. Cada gestão municipal tem o poder de decidir como funciona tal procedimento de seleção.

Dessa forma, independente da cidade em que o indivíduo reside, ele pode entrar em contato com a sua prefeitura para saber como o processo funciona. Em alguns locais, por exemplo, é necessário agendar o atendimento antes.

Nem sempre é preciso ir ao local

De todo modo, é importante lembrar também que nem sempre é necessário ir até uma das sedes do CRAS para resolver pendências ou mesmo tirar dúvidas em relação ao Cadúnico. Há casos em que é possível conseguir o que deseja sem sair de casa.

Recentemente, o Governo Federal lançou uma nova versão do app do Meu Cadúnico. O aplicativo já está disponível para download em celulares com sistemas Android e iOS. Quem já tem o app, pode atualizá-lo através da loja do telefone.

Através do Meu Cadúnico, é possível entrar em sua conta, tirar dúvidas, saber se o seu perfil está atualizado, bem como a data em que o indivíduo precisa realizar alguma atualização. Além disso, o cidadão também conseguirá saber se faz parte de algum benefício social.