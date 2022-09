Nota de R$200 vale quanto atualmente? Confira

A nota de R$ 200 completou dois anos de circulação no país. A cédula é a de maior valor Real do país e tem como detalhe em sua face, a imagem do animal lobo-guará.

No entanto, muitos brasileiros nunca tiveram acesso à nota. Isso porque, a sua circulação tem sido cada vez mais escassa, em razão da inflação no país. Atualmente, de acordo com informações, o poder de compra da nota caiu para 19,6%, o que caracteriza o seu valor em R$ 161, ao ponto de vista econômico.

Nota de R$ 200 não será mais emitida?

Levando em consideração que, dentre quatro cédulas, apenas uma circula no país, existe a possibilidade de o Banco Central não seguir com a impressão da nota de R$ 200. Assim, a cédula poderá entrar na lista de itens raros, o que pode fazer com que o seu valor aumente consideravelmente.

De acordo com informações, um total de 420 milhões de cédulas foram impressas, no entanto, apenas 26% do total está em circulação. Os dados apontam que 74% ainda estão retidas.

Todavia, até o momento, o Banco Central segue firme com a produção da cédula de R$ 200, bem como a de outros valores, informando que a emissão acontece conforme a necessidade da sociedade do país.

Nota de R$ 100 pode valer quase R$ 5 MIL

Atualmente, você pode ter em mãos uma nota rara que pode valer muito mais do que se imagina.

Os colecionadores de notas raras, chamados de numismatas, estão em busca de uma cédula de R$ 100 que possui uma característica única. De acordo os colecionadores, está sendo oferecido o valor de R$ 4,5 mil em troca da nota rara.

Importante ressaltar que trata-se de um caso específico. Portanto, nem todas as notas de R$ 100 possuem um valor maior do que de fato propõem.

Além disso, é importante destacar que os valores das cédulas raras podem variar, de acordo com as exigências dos numismatas. Alguns fatores fazem com que as notas sejam mais procuradas e possuam maior valor, como por exemplo, erros de fabricação, quantidade reduzida de impressões ou antiguidade da cédula.

Mas afinal de contas, qual tipo de nota de R$100 tem um valor maior atualmente? Confira!

Nota de R$100 com valor maior atualmente

Veja abaixo quais são as principais características do modelo raro da nota de R$ 100:

Cédula de R$ 100 da “primeira família” do real;

Ausência da frase “Deus seja louvado”;

Emissão em 1994, ou seja, no início do Plano Real;

Assinatura do ministro da Fazenda, Rubens Ricupero;

Assinatura do presidente do Banco Central, Pedro Malan.

Quanto vale a nota de R$100 atualmente?

Aqueles que possuem uma cédula de R$ 100 da “primeira família” do real, contendo assinatura de Malan e Ricupero e sem a frase “Deus seja louvado”, podem faturar até R$ 4,5 mil atualmente. No entanto, para isso, a nota precisa estar em ótimo estado de conservação.