Nova CNH: Substituir a versão antiga imediatamente é obrigatório?

Os cidadãos brasileiros já podem emitir a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A criação do novo modelo trouxe mais segurança com relação a possíveis fraudes do documento.

No entanto, com as mudanças, algumas dúvidas surgiram, como em relação a troca da antiga CNH pela nova. De acordo com o Governo Federal, não há motivos para preocupações. Veja o porquê a seguir.

A emissão da nova CNH é obrigatória?

O prazo para emitir a nova CNH dependerá da validade do documento antigo. Portanto, a troca pode não ser imediata. A substituição será necessária nos seguintes casos:

Renovação da CNH;

Emissão da primeira habilitação;

Troca da CNH temporária pela definitiva;

Emissão da 2ª via do documento;

Inclusão de mais uma categoria;

Reabilitação do condutor;

Troca da CNH nacional por uma habilitação estrangeira;

Irregularidade no documento que precisa ser corrigida.

Principais mudanças da nova CNH?

O novo modelo possui diversas alterações, desde o seu visual a sua disposição de informações. Confira a seguir as principais mudanças na CNH:

Assinatura na parte inferior da foto do motorista;

Impresso predominantemente nas cores verde e amarelo;

Holograma na parte debaixo do documento;

Nova CNH impressa com tinta fluorescente;

Itens que ficarão visíveis sob luz ultravioleta;

Letra P indicando “Permissão” para documentos temporários e letra D indicando documentos “Definitivos”.

Quadro com silhueta do veículo indicando a categoria da habilitação;

Quadro de observações com informações médicas e profissionais, se for o caso.

Renovação da CNH

Os novos prazos de renovação da CNH já estão em vigor. Confira a relação de validade do documento:

Condutores de até 49 anos de idade: validade de 10 anos;

Condutores com idade entre 50 a 69 anos: validade de 5 anos;

Condutores maiores de 70 anos: validade de 3 anos.

Estas infrações podem suspender a sua CNH

Atualmente, mesmo sem atingir o limite de 40 pontos (quantidade máxima) na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o condutor pode ter o documento suspenso ao descumprir algumas normas de trânsito.

Nesse sentido, vale ressaltar que as infrações gravíssimas em sua maioria levam a suspensão da CNH e em alguns casos, é possível que o motorista seja impedido de dirigir por um prazo que pode chegar a até 1 ano.

A seguir, confira uma lista de 17 infrações que causam a suspensão da CNH, mas que talvez você não saiba!

Confira a lista de multas que causam a suspensão da CNH:

Condutor envolvido em acidente deixar de prestar socorros;

Condutor envolvido em acidente não adotar medidas de segurança no local;

Condutor envolvido em acidente não facilitar o trabalho da perícia;

Condutor envolvido em acidente não prestar informações para Boletim de Ocorrência;

Condutor envolvido em acidente se recusar a mover o veículo do local;

Conduzir veículo de categoria C, D e E sem realizar exame toxicológico obrigatório – Suspensão da CNH por 3 meses;

Dirigir ameaçando os pedestres ou demais veículos;

Dirigir sob influência de Álcool – Suspensão da CNH por 12 meses;

Disputar corrida;

Forçar passagem entre veículos;

Organizar interrupção da circulação da via sem autorização – Suspensão da CNH por 12 meses;

Promover “racha”;

Recusar o teste do bafômetro – Suspensão da CNH por 12 meses;

Transitar em velocidade superior a 50% da máxima permitida;

Transpor sem autorização, bloqueio viário policial;

Usar veículo para interromper circulação sem autorização – Suspensão da CNH por 12 meses;

Utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa.