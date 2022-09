Nova CNH: Veja como rastrear a entrega do documento pela internet

Condutores recém-habilitados, que solicitaram a segunda via ou a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), devem aguardar a chegada do documento para começar ou voltar a dirigir conforme as regras.

No entanto, existe a possibilidade de rastrear o processo de entrega da CNH, inclusive para os motoristas de táxi ou de aplicativo que estão aguardando a chegada do documento.

Como rastrear a CNH no site do Detran?

Veja como realizar o procedimento a seguir:

Acesse o site do Detran do seu estado; Procure por “Acompanhamento de serviços de CNH (envio pelos Correios)” ou “Consultar envio da CNH”. As opções podem ser diferentes de acordo com o Detran de cada estado; Informe os dados que solicitados pelo site, como o seu CPF e sua data de nascimento; Na sequência, clique em “Avançar”; Em seguida, aparecerá o código de rastreamento dos Correios, copie-o (de preferência salve no seu bloco de notas, para não precisar entrar no site do Detran novamente); Para finalizar, acesse o site dos Correios e procure por “Rastreamento de objetos”, cole o código e clique em “Buscar”.

Nova CNH: O que mudou?

Em suma, as alterações no documento se concentram na adequação ao modelo internacional, trazendo, inclusive, modificações no que diz respeito à segurança e ao seu visual.

Itens de segurança

A nova CNH terá duas versões: digital e impressa. Essa não é uma novidade, uma vez que esse padrão já está em vigor desde 2017, contudo, a versão impressa utilizará papel de segurança e tinta fluorescente, que brilha no escuro, além de itens que serão visíveis apenas com luz ultravioleta e um holograma.

Ademais, é importante deixar claro que o novo padrão do documento vai destacar aqueles que estão com a permissão para dirigir ou a CNH definitiva. Para isso, a nova Carteira vai contar com duas letras, da seguinte forma:

Letra “P” para identificar que o motorista está com a permissão;

Letra “D” para identificar que o motorista está com a definitiva.

Além disso, o novo modelo também contará com o mesmo campo que existe atualmente do ACC (Autorização Para Conduzir Ciclomotor) e o seu padrão internacional (via código MRZ – Machine Readable Zone, utilizado em passaportes e permitirá o embarque em terminais de autoatendimento.

Novo visual

O novo modelo da carteira de habilitação vai acabar com o predomínio da cor verde. Agora, o documento passará a ter tanto a cor verde, quanto amarela.

Conforme o novo documento oficial, na parte inferior, o documento terá a inserção da assinatura do motorista logo abaixo da foto. Sendo assim, o documento se torna diferente do anterior, onde a assinatura fica após a dobra.

A versão também contará com um quadro com silhuetas de veículos que os motoristas estão habilitados a dirigir. A CNH terá ainda, um quadro de observações para informar possíveis restrições médicas ou se o condutor exerce atividade remunerada como motorista.