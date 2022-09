NOVA parcela do AUXÍLIO BRASIL será liberada NESTA SEMANA? Veja o calendário

O Auxílio Brasil é programa social de transferência de renda, pago pelo Governo Federal às famílias em situação de vulnerabilidade.

Recentemente, o benefício passou por algumas alterações. Após a aprovação da PEC das Bondades, o Auxílio Brasil passou a ser concedido no valor de R$ 600, com prazo até dezembro deste ano, e 4 milhões de famílias foram incluídas da folha de pagamento.

Com as alterações em vigência, o governo antecipou o pagamento da oitava parcela do programa, que foi liberada em agosto. Por esse motivo, muitos beneficiários acreditam na possibilidade de os repasses de setembro também serem antecipados.

O pagamento do Auxílio Brasil será antecipado em setembro?

O Governo Federal não anunciou informações oficiais quanto a antecipação dos depósitos da 9ª parcela do Auxílio Brasil, até o momento. No entanto, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, afirmou que há grandes chances de que as próximas parcelas do auxílio sejam adiantadas.

De acordo com o ministro, a mudança no cronograma se trata de um aperfeiçoamento no processo de pagamentos. Bento destacou ainda, o CadÚnico como iniciativa de modernização desse processo.

“Esse processo de aprimoramento, assim como a geração da folha de pagamento do mês de uma maneira mais rápida, proporcionou que nós conseguíssemos fazer um pagamento na primeira quinzena do mês”, esclareceu o ministro sobre a antecipação do Auxílio Brasil em agosto.

“E é esse o nosso propósito, que a gente continue fazendo esse pagamento dos beneficiários do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás na primeira quinzena dos meses subsequentes ao mês de agosto”, completou o ministro sobre os demais calendários de pagamento do benefício.

Atual calendário do Auxílio Brasil – setembro

NIS terminado em 1 – Recebe dia 19 de setembro;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 20 de setembro;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 21 de setembro;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 22 de setembro;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 23 de setembro;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 26 de setembro;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 27 de setembro;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 28 de setembro;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 29 de setembro;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 30 de setembro.

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

Há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

O benefício se destina a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.