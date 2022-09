Novidade do WhatsApp: Mensageiro testa novo layout para a página inicial

O WhatsApp fez mais uma atualização em seu aplicativo. A novidade da vez está relacionada ao layout da página inicial. Em resumo, a posição dos ícones está diferente dentro da plataforma de mensagens.

Como de costume, o WhatsApp fez mais uma atualização em seu aplicativo. A novidade da vez está relacionada ao layout da página inicial. Em resumo, a posição dos ícones está diferente dentro da plataforma de mensagens.

Alteração nos ícones iniciais do WhatsApp

A alteração mais aparente é a posição do botão da câmera, antes localizada no centro da barra de ferramentas. Agora, o ícone está posicionado no canto direito superior, bem ao lado do botão para iniciar uma nova conversa.

Segundo informações, essa alteração também está relacionada com o novo recurso de Comunidades, que deverá ficar localizado na barra inferior. Contudo, ambas as novidades ainda estão em fase de testes e foram adiantadas pelo site WABetaInfo.

Aparelhos deixarão de operar o WhatsApp

A próxima atualização do WhatsApp exigirá que o aplicativo opere em um sistema operacional mais novo. Dessa forma, a partir do dia 30 de setembro alguns celulares não vão mais funcionar o mensageiro.

Em suma, esses modelos foram lançados há mais de 10 anos e não serão compatíveis com o sistema mais recente do WhatsApp. Logo, a única saída dos usuários será trocar o aparelho por um mais atual ou abandonar o aplicativo.

De acordo com as informações, mais de 40 modelos de diferentes marcas deixam de rodar o mensageiro nas próximas semanas. Confira quais são:

Apple : iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE;

: iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE; Samsung : Galaxy Xcover 2, Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II; Galaxy S3 mini, Galaxy SII; Galaxy Core; Galaxy Ace 2;

: Galaxy Xcover 2, Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II; Galaxy S3 mini, Galaxy SII; Galaxy Core; Galaxy Ace 2; LG : Optimus F7, Optimus F5, LG Lucid 2, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F6, Enact, Optimus F3, Optimus L7 II, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD e Optimus F3Q;

: Optimus F7, Optimus F5, LG Lucid 2, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F6, Enact, Optimus F3, Optimus L7 II, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD e Optimus F3Q; Huawei : Ascend G740; Ascend D1 Quad XL; Ascend Mate; Ascend P1 S; Ascend D Quad XL e Ascend D2;

: Ascend G740; Ascend D1 Quad XL; Ascend Mate; Ascend P1 S; Ascend D Quad XL e Ascend D2; ZTE : ZTE V956; Grand Memo; Grand S Flex e Grand X Quad V987;

: ZTE V956; Grand Memo; Grand S Flex e Grand X Quad V987; SONY : Sony Xperia Neo L; Xperia Miro e Xperia Arc S;

: Sony Xperia Neo L; Xperia Miro e Xperia Arc S; Outras marcas: Alcatel One Touch Evo 7; Caterpillar Cat B15; Archos 53 Platinum; HTC Desire 500; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Lenovo A820; Faea F1 e THL W8.