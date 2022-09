Novo concurso Fhemig avança mais etapa; confira!

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) anuncia avanço de mais uma etapa rumo ao edital do concurso Fhemig. Com este passo, tudo indica que o edital vai sair em breve.

Foi divulgada nesta quarta-feira, 28, a comissão que vai organizar o certame, as informações, assim como membros do grupo foram divulgados no Diário Oficial. Com o grupo formado, os próximos passos serão a definição das etapas do concurso, além de estudarem em prol da contratação da banca organizadora.

A instituição escolhida será a responsável por viabilizar as etapas do concurso, assim como provas objetivas. No último edital, a Fundep foi a banca escolhida para comandar o certame.

Vagas concurso Fhemig

O novo concurso foi anunciado em abril por Fábio Baccheretti, secretário de saúde de Minas Gerais, no qual especificou a oferta das seguintes carreiras:

Técnico Operacional de Saúde;

Profissional de Enfermagem;

Médico;

Analista de Gestão e Assistência à Saúde.

As duas primeiras exigem nível médio como requisito mínimo, já as demais, como médico e analista de gestão e assistência à saúde precisa ter nível superior compatível com o cargo do concurso Fhemig.

Apesar do quantitativo de vagas ainda não ter sido revelado, o total de vagas será para comportar os 19 hospitais. Quanto aos trâmites do certame, a Assessoria de Comunicação afirmou: “O pleito anunciado (concurso) está em fase de dimensionamento das vagas a serem ofertadas e, em sequência, será realizada a escolha da empresa organizadora, por meio de licitação. A previsão é de que sejam contemplados os níveis médio, técnico e superior, em diversas áreas. Não há, portanto, previsão de data para publicação do edital, que está em fase inicial de elaboração“.

Como foi o último certame?

O último edital foi divulgado em 2016 e ofertados 45 vagas para médico psiquiatra. Já em 2014, o órgão anunciou um total de 862 vagas distribuídas entre os cargos de enfermeiro, técnico operacional de saúde, analista de gestão e assistência à saúde e médicos em várias especialidades.

A prova objetiva contou com 40 questões abrangendo as disciplinas de conhecimentos gerais e específicos. Já o cargo auxiliar administrativo ainda contou com etapa discursiva no qual foi preciso realizar uma redação. Avaliação de títulos foi necessária entre os cargos de nível superior.