Nubank abre programa de estágio com 70 vagas; Confira a seguir!

Na última segunda-feira (19), o Nubank, um dos principais bancos digitais do Brasil, anunciou a abertura das inscrições para o seu primeiro programa de estágio. O programa foi batizado de “jeito Nu de começar” e oferece mais de 70 vagas para diferentes áreas, independentemente do curso de formação.

Entre os benefícios oferecidos pelo programa de estágio do Nubank, está o modelo de trabalho híbrido voltado aos candidatos que vivem fora de São Paulo, de maneira 100% remota.

Além disso, o programa ofertará uma mentoria interna, bolsa auxílio e planos de saúde e odontológico. Quem for selecionado também terá acesso ao NuLanguage, programa de incentivo à língua inglesa, o que também é uma das vantagens oferecidas no programa de estágio do Nubank.

Detalhes do programa de estágio do Nubank

As vagas oferecidas pelo Nubank serão direcionadas aos estudantes com conclusão de curso prevista entre dezembro de 2023 e julho de 2023. Além disso, os candidatos devem ter interesse em atuar em áreas técnicas do Nubank, entre elas: Engenharia de Software, Produto, Design, Análise de Negócios, Finanças, Risco e Compliance.

Para poder participar é necessário que o candidato tenha matrícula ativa em um curso superior ou técnico em universidade brasileira, sem restrição de cursos. Além disso, inglês intermediário é um dos pré-requisitos.

As vagas ofertadas pelo programa de estágio do Nubank, seguirão com um modelo remoto, assim oferecendo a vaga para uma pessoa poder residir e estudar em qualquer região do Brasil. Contudo, dentre as vagas, apenas as áreas de Produto e Design, são voltadas para estudantes que vivem na região de São Paulo. As pessoas aprovadas começarão sua jornada no Nubank no início de 2023.

Mais informações sobre as inscrições para o programa de estágio estarão disponíveis no site do Nubank a partir desta segunda. O banco digital também deve promover uma sessão ao vivo via Zoom para os interessados tirarem dúvidas no dia 27 de setembro.

Nova funcionalidade da fintech

Além deste programa, no dia 13 de setembro, o Nubank informou uma nova funcionalidade em seu aplicativo. Esta tem o intuito de dar aos clientes o acesso a informações e históricos em reais de proventos gerados por ativos de renda variável, como fundos imobiliários, ações e Brazilian Depositary Receipts (BDRs).

É importante ressaltar que esta nova funcionalidade ainda está em fase de desenvolvimento e deve ser liberada de forma gradativa para a base de clientes do Nubank. A ideia do Nubank é que os usuários possam usar o aplicativo e ter uma maior clareza sobre em qual frequência e em quais ativos de renda variável pegam proventos. Com isso, é possível saber como está o histórico de pagamento de cada um deles.

Além dessa, o Nubank também deve liberar gradualmente outras duas funcionalidades que integra, a seção de investimentos do aplicativo para renda variável: a área de favoritos e o agendamento de ordem de pedidos para o próximo dia útil de negociações do FIIs, ações, BDRs e ETFs (fundos de índice) quando a Bolsa de Valores estiver fechada.