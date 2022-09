Nubank: Cartão de crédito tem anuidade? Quais são as vantagens?

Mais de 30 milhões de brasileiros usam o cartão de crédito do Nubank, o famoso ‘roxinho’. Sua popularidade está vinculada as suas vantagens, como zero anuidade ou tarifas e controle totalmente pelo aplicativo.

O dispositivo é emitido na bandeira Mastercard, e traz consigo todas as vantagens da operadora. Pelo aplicativo, o usuário consegue aumentar o limite, verificar a data de vencimento da fatura, entre outros detalhes.

Quais as vantagens do cartão do Nubank?

Como mencionado, o Nubank não cobra anuidade dos seus clientes. Além disso, os clientes podem acompanhar seus gastos pela plataforma digital da fintch.

Também é possível pelo aplicativo:

Receber descontos ao antecipar as parcelas;

Personalizar e controlar as funções do cartão;

Ativar aviso-viagem para viagens internacionais;

Ter acesso ao cartão virtual;

Recarregar o celular.

Ademais, o Nubank garante que os clientes tenham acesso as vantagens da bandeira Mastercard.

Quem pode solicitar o cartão do Nubank?

Como solicitar o cartão do Nubank?

Para solicitar a ferramenta é bem simples, tendo em vista que todo procedimento é feito remotamente. Confira o passo a passo.

Pelo aplicativo

Instale o aplicativo do Nubank; Na página inicial, clique em “Começar”; Insira os dados pessoais solicitados, como nome, CPF e e-mail; Clique em “Continuar”; Em seguida, preencha todos os dados solicitados e clique em “Aceitar e continuar”.

Pelo navegador

Acesse o site do Nubank; Informe o seu CPF; Clique em “Continuar”; Digite seu nome completo e e-mail; Selecione se deseja apenas o cartão de crédito ou também a NuConta; Concorde com a política de privacidade da empresa e, em seguida, clique em “Enviar”.

Como o limite é estabelecido pelo Nubank?

O limite do cartão de crédito do Nubank é determinado conforme a avaliação do algoritmo do banco digital, que é constantemente alimentado com novas informações.

“Buscamos sempre mais dados de mercado para nos ajudar a tomar decisões melhores para o perfil de cada cliente – e, com frequência, fazemos novas análises na nossa base para dar aumentos de limites proativos, por exemplo”, diz o Nubank.

A partir do momento que alguém é aprovado para o cartão Nubank, a fintech faz uma projeção dos gastos dessa pessoa, com análises de risco, perfil de uso e ainda utiliza de dados externos, como score (a pontuação usada pelo Serasa, que indica a probabilidade de as pessoas atrasarem ou não o pagamento de uma conta), por exemplo, para definir um patamar inicial e seguro de crédito.

“Esse processo é feito por um algoritmo – um sistema automatizado que analisa todos esses dados e estabelece um limite inicial”.