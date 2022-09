Nubank divulga a chegada no Open Finance

Na última segunda-feira, dia 5 de setembro, o Nubank divulgou a chegada do Open Finance na sua plataforma. A vantagem do sistema é a possibilidade de compartilhamento do histórico financeiro dos clientes entre diferentes instituições, contribuindo com análises de crédito.

A resolução que criou o Open Finance foi publicada pelo Banco Central do Brasil em março de 2022 e determinou que grandes bancos deveriam aderir ao sistema obrigatoriamente. Apesar disso, o Open Finance é opcional para instituições não tradicionais, como bancos digitais e financeiras.

Por conta disso, o Nubank só aderiu ao sistema em setembro de 2022. De acordo com Cristina Junqueira, cofundadora e CEO do Nubank: ”Com o open finance, vamos conhecer ainda mais nossos clientes, o comportamento financeiro deles, necessidades de limite de crédito, gastos, produtos e serviços que utilizam, o que vai nos permitir melhorar cada vez mais nosso portfólio para eles, que são o centro de tudo que fazemos aqui no Nu”.

Qual a vantagem do sistema?

De acordo com uma matéria publicada no blog do Nubank, as principais vantagens do Open Financeira são: a autonomia dos clientes e maior competição de mercado. O sistema permite que os clientes de determinada instituição tenham liberdade e autonomia para compartilhar seu histórico financeiro com outros usuários.

Isso significa que as instituições adquirem mais informações sobre o usuário, aumentando as chances de recomendarem produtos e serviços mais adequados, além da possibilidade de liberação de crédito.

Ao falar sobre uma maior competição de mercado, o Nubank explica: “Se a opção de empréstimo do banco A tem juros bem altos, o cliente pode optar por levar todo o histórico e pedir para a instituição B uma proposta melhor, para comparar os juros. Em outras palavras, o Open Finance estimula a competição entre as instituições. Se quiserem manter seus clientes, elas terão que oferecer mais produtos e condições mais competitivos”.

Saiba como deve funcionar o Open Finance no Nubank

Assim como todos os serviços disponibilizados pelo Nubank, o Open Finance vem passando por um período de testes. Ou seja, tem sido liberado aos poucos para seus usuários. Apesar de não ter dado um prazo exato, o banco digital informou que o sistema estará disponível para todos os seus clientes residentes no Brasil em breve.

Vale informar que apesar do Nubank ter acesso ao sistema, os dados de seus usuários não terão compartilhamento automaticamente com outras instituições. Isso ocorre porque essa ação é voluntária.

Os clientes que desejam utilizar o sistema pela primeira vez devem acessar seu perfil, localizado no canto superior esquerdo do aplicativo e selecionar “Open Finance’. Em seguida, é preciso clicar em “Continuar” e “Compartlhar”. O usuário deve então escolher a instituição para qual deseja trazer os dados e confirmar a operação, de forma que será redirecionado para o aplicativo da instituição desejada para confirmar o compartilhamento de dados.

Já o processo de compartilhamento de dados para os clientes que já utilizam o sistema é um pouco diferente. Nesses casos é preciso abrir a área do Open Finance, clicar em “Novo compartilhamneto”, “Compartilhar” e escolher a instituição desejada. Por fim, basta clicar em confirmar no aplicativo do Nubank e também no aplicativo da instituição escolhida, na qual o usuário será redirecionado automaticamente.

Após seguir os passos indicados acima, o aplicativo do Nubank deve enviar uma confirmação de que os dados foram compartilhados. Vale informar que os clientes também podem enviar dados do Nubank para outras instituições.