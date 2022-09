NUBANK está fora da BOLSA BRASILEIRA; o que acontece com os investimentos?

O Nubank anunciou na última quinta-feira (15) que vai deixar a B3 – Bolsa de Valores Oficial do Brasil. A intenção é impulsionar a eficiência dos serviços e reduzir os gastos operacionais por ser uma fintech disponível em dois mercados. Neste sentido, o que acontece com o BRD do Nubank?

Veja mais informações a seguir.

Nubank fora da bolsa brasileira: e agora?

Segundo o Nubank, sua saída da bolsa de valores vai diminuir a carga de trabalho, antes duplicada devido ao excesso de requisitos regulatórios. Uma vez listado nos EUA e no Brasil, a fintech precisava ter suportes operacionais e administrativos distintos.

Vale ressaltar que a desistência da empresa ocorreu após um ano de ter entrado na B3. No entanto, embora a notícia seja positiva para o Nubank, os investidores brasileiros podem sair prejudicados. Na última semana, o BDR tinha caído quase 7% na bolsa.

De todo modo, a fintech segue tendo os seus BDR negociados na B3, porém, com um nível inferior, não mais precisando responder às regras impostas pela CVM. Assim, a empresa vai ficar na mesma posição de outras empresas como a Apple, Facebook e Google.

Nubank libera até R$ 1.500 no aplicativo

Clientes do Nubank podem ganhar até R$ 1,5 mil em cashback todos os meses. A possibilidade vem através da parceria da fintech com a Shopee. Em suma, a cada compra realizada na plataforma com o cartão de crédito (roxinho) o usuário pode receber até R$ 50 de volta.

Em primeiro lugar, o cliente deve ativar o cashback no Shopping do Nubank. O valor que será devolvido, ou seja, o percentual aplicado dependerá do total da compra, desconsiderando o frete. Em uma transação de R$ 100, por exemplo, o valor devolvido será equivalente a 5%.

Realizada a compra, o usuário precisará aguardar um prazo mínimo de 1h para fazer uma nova operação e receber o cashback. Feita a transação, o dinheiro é transferido diretamente para a conta do cliente em até 90 dias. O saldo poderá ser utilizado como quiser.

Como ativar o cashback do aplicativo?

Para os usuários que já estão com o recurso disponível no aplicativo, veja como ativá-lo a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique em “Shopping”, na tela inicial; Feito isto, selecione a oferta da Shopee; Leia as informações que aparecerão na tela e clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Na sequência, o cashback já será ativado; Por fim, basta acessar o site ou aplicativo da Shopee para ver todas as promoções que dão acesso ao cashback.