Nubank informa que não deve encerrar suas atividades no Brasil

Após o Nubank decidir cancelar seu registro de companhia aberta no Brasil e migrar BDRs na B3, surgiram alguns boatos de que o banco digital poderia encerrar suas atividades no país. Apesar disso, a instituição se pronunciou aos seus usuários dizendo que “segue forte” no mercado nacional.

“O Nubank não vai fechar no Brasil. Nós apenas anunciamos, em setembro de 2022, uma mudança no nosso programa de BDRs, que diz respeito a quem é investidor do Nubank ou NuSócio, mas não afeta os clientes que usam os produtos e serviços do Nubank”, explicou a empresa em seu site.

Nubank reestrutura seu programa de BDR

Neste mês, o Nubank anunciou algumas mudanças no seu programa de BDR com o intuito de “aumentar eficiência e escalabilidade”. O BDR (Brazilian Depositary Receipt) deve ir do Nível III ao Nível I, “a fim de buscar maior eficiência e continuar a gerar valor de longo prazo para investidores e clientes”, disse o banco digital em seu site. Ao passar para o Nível I, o Nubank será registrado junto com algumas das principais empresas globais de tecnologia como o Google, Facebook, Tesla, entre outras.

De acordo com a instituição, após as alterações, os BDRs da empresa deverão continuar disponíveis para negociação no mercado de ações no país, representando 1/6 de uma ação do Nubank listada nos Estados Unidos. Sendo assim, a empresa deve continuar listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), garantindo acesso ao mercado de capitais mundial, além de cumprir a supervisão regulatória da SEC (Securities and Exchange Commission).

“O Nubank visa maximizar a eficiência e a escalabilidade, reduzindo cargas de trabalho duplicadas desnecessárias em requisitos regulatórios, que consomem recursos consideráveis. Nosso foco é melhorar processos, produtividade e escalabilidade para entregar crescimento e valor para todos os nossos stakeholders”, disse a cofundadora e CEO do Nubank no Brasil, Cristina Junqueira.

Nubank deve traduzir todos os documentos

Apesar da mudança, o Nubank informou que deve continuar publicando os documentos exigidos pela SEC com tradução em português. “Para apoiar a simetria entre as informações publicamente disponíveis para ambos os mercados, o Nubank se compromete a continuar com a tradução de todos os documentos exigidos pela SEC para português. Todos os arquivos estão disponíveis em www.investors.nu (ENG) e www.investidores.nu (POR)”, informou o banco digital.

Os investidores precisarão fazer algo?

O Nubank informou que todos os detalhes do processo faseado serão comunicados aos usuários da instituição quando forem aprovados pelas autoridades locais. No entanto, o que se sabe até o momento é que os investidores terão as seguintes opções:

Trocar seu BDR III por BRD I;

Vender seus BDRs em Bolsa brasileira ou americana em “processo de venda facilitado”;

Trocar seus BDRs pela mesma quantidade de ações classe A na NYSE (se o clientes for investidor com contas de negociação nos Estados Unidos).

Grande parte dos investidores estão com algumas dúvidas sobre a mudança, no entanto, é importante esperar um pronunciamento oficial do Nubank. Como já dito anteriormente, quando todos os detalhes forem aprovados os clientes serão comunicados.