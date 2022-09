Nubank lança novo fundo de investimento em renda fixa; confira

Na última quinta-feira (29), o Nubank anunciou que vai ampliar a oferta de fundos em renda fixa, através do Nu Reserva Planejada. Em suma, o novo serviço está focado na alocação de títulos de crédito privado emitidos por diferentes empresas.

O novo recurso será disponibilizado gradualmente aos mais de 66 milhões de usuários do banco digital em todo o país. Vale ressaltar que este é o segundo fundo criado para aba de Investimentos do Nubank.

Segundo o diretor-executivo da Nu Asset Management, Andrés Kikuchi, a ferramenta foi desenvolvida para ser uma nova opção aos investidores que buscam um melhor retorno financeiro, inclusive sobre o CDI.

Investimento no Reserva Planejada do Nubank

De acordo com a fintech, o cliente deve desembolsar a quantia mínima de R$ 500 para ingressar no programa. A aplicação deve ser feita na aba de “Investimentos”, localizada dentro do próprio aplicativo do Nubank. Na seção também estão os outros fundos do banco digital.

Com relação ao resgate dos valores, pode ser realizado em até 11 dias, no entanto, ainda há a opção de sacar o dinheiro em um dia, porém, neste caso o cliente deverá pagar uma taxa de 2% sobre o valor líquido da aplicação, também conhecido como valor de aceleração.

”Sabemos que imprevistos acontecem, então pensamos nesse percentual de aceleração como uma alternativa em que o investidor pudesse ter acesso ao seu dinheiro de forma mais rápida sem impactar o resultado do fundo e, ainda assim, beneficiasse os cotistas, uma vez que essa receita é reinvestida no Nu Reserva Planejada”, explicou Kikuchi.

O Nu Reserva, primeiro fundo de investimentos do Nubank, foi lançando em julho. O serviço já possui mais de 1,7 milhão de clientes, com performance de 108% do CDI. Todos os canais de investimento da fintech somam 6 milhões de investidores.

Rendimento do Nubank

Embora o mercado de investimento tenha crescido nos últimos tempos, favorecendo ainda mais aquele que deseja fazer render o seu dinheiro, muitos brasileiros ainda preferem guardar seus valores na poupança.

No entanto, o Nubank tem ofertado um ótimo rendimento dos valores investidos na instituição, que tem ultrapassado as vantagens da poupança.

De acordo com um cálculo realizado pela fintech, atualmente são essas as porcentagens de rendimento:

O Nubank rende 100% da CDI.

A poupança rende 70% da CDI.

Vale salientar que o rendimento do Nubank é iniciado a partir de um mês do dinheiro guardado em sua conta.

Ainda, seguindo o cálculo do banco digital, R$ 1 milhão investido na conta da instituição vai cerca de R$ 761 mil reais em cinco anos, totalizando em R$ 761.632,91. Enquanto na poupança, o mesmo valor investido renderia aproximadamente R$ 364 mil em cinco anos.