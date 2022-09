Nubank libera até R$1.500 no aplicativo para quem fizer ESTE procedimento

Clientes do Nubank podem ganhar até R$ 1,5 mil em cashback todos os meses. A possibilidade vem através da parceria da fintech com a Shopee. Em suma, a cada compra realizada na plataforma com o cartão de crédito (roxinho) o usuário pode receber até R$ 50 de volta.

Nubank libera até R$1.500 no aplicativo: Quais são as regras do cashback?

Em primeiro lugar, o cliente deve ativar o cashback no Shopping do Nubank. O valor que será devolvido, ou seja, o percentual aplicado dependerá do total da compra, desconsiderando o frete. Em uma transação de R$ 100, por exemplo, o valor devolvido será equivalente a 5%.

Realizada a compra, o usuário precisará aguardar um prazo mínimo de 1h para fazer uma nova operação e receber o cashback. Feita a transação, o dinheiro é transferido diretamente para a conta do cliente em até 90 dias. O saldo poderá ser utilizado como quiser.

Como ativar o cashback do aplicativo?

Para os usuários que já estão com o recurso disponível no aplicativo, veja como ativá-lo a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique em “Shopping”, na tela inicial; Feito isto, selecione a oferta da Shopee; Leia as informações que aparecerão na tela e clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Na sequência, o cashback já será ativado; Por fim, basta acessar o site ou aplicativo da Shopee para ver todas as promoções que dão acesso ao cashback.

Como solicitar o cartão de crédito Nubank?

O interessado pode solicitar o roxinho de duas formas: a primeira pelo navegador e a segunda pelo aplicativo. Veja como realizar o procedimento a seguir:

Solicitação pelo navegador

Insira o endereço: “nubank.com.br/cartao” (sem aspas) na aba de pesquisa do navegador; Informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Digite seu nome completo e e-mail; Selecione se você quer apenas o cartão de crédito ou ele junto da NuConta; Marque a caixa concordando com a política de privacidade da empresa; Finalize clicando em “Enviar”.

Solicitação pelo aplicativo

Instale o aplicativo em seu celular Android ou iOS; Já na plataforma, clique em “Começar”; Insira seus dados pessoais (nome, CPF, e-mail) e vá em “Continuar”; Após preencher todos os dados, toque em “Aceitar e continuar” para concordar com a política de privacidade da empresa.

Veja como aumentar o limite

Um dos cartões de crédito mais requisitados do país é o do Nubank. A ferramenta possui diversas vantagens, sendo a mais famosa a anuidade zero. No entanto, quando liberado é possível que o usuário não fique satisfeito com o limite concedido.

A seguir, veja como aumentar o limite de seu cartão:

Evite atrasar o pagamento de contas e faturas ;

; Pague antes da data de vencimento ou até a data;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com o pagamento do seu salário;

Não pague o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha a renda mensal atualizada no aplicativo do Nubank ;

; Utilize o cartão de crédito com frequência;

Use bastante o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.