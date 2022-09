Nubank libera compras acima do limite do cartão de crédito

Apesar de possuir um dos cartões de crédito mais requisitados do mercado, o limite disponibilizado pelo Nubank ainda é uma das principais reclamações entre os usuários do banco digital. No entanto, atualmente é possível fazer compras acima do limite do cartão de crédito.

A função “Compras Acima do Limite” disponibilizada pelo banco digital permite que seus usuários efetuem compras mesmo sem possuir um limite para isso. No entanto, para que a função seja liberada ao usuário é preciso fazer a solicitação e aguardar uma avaliação emergencial do Nubank.

Como fazer compras acima do limite disponível?

Assim como todos os novos serviços disponibilizados pelo banco digital, a função está sendo liberada gradativamente aos clientes da instituição. Apesar disso, a ferramenta deverá estar disponível no menu de cartões dentro do aplicativo do Nubank.

O processo de solicitação de compras acima do limite deve ser bastante simples, de forma que o usuário só precisará fazer a solicitação na hora que tentar realizar uma transação superior ao limite disponível. Vale reforçar que o recurso funciona como uma avaliação emergencial de crédito, portanto, é preciso aguardar a aprovação do Nubank.

Como funciona a análise de crédito do Nubank

Como já dito anteriormente, o limite de crédito disponibilizado pelo Nubank é um dos principais motivos de reclamação entre os usuários da instituição. No entanto, o banco digital explica que o crédito acaba variando de acordo com o perfil financeiro de cada usuário.

Em contrapartida, em alguns casos os clientes podem ter um limite incompatível com a sua renda por conta da escassez de dados coletados pelo Nubank ou disponibilizados pelo usuário. “Assim como acontece na nossa análise de aprovação de pedidos, um grande desafio na hora de estabelecer o limite é a falta de acesso a informações que nos ajudariam a traçar um perfil mais adequado”, justifica o Nubank.

“As instituições financeiras têm modelos de crédito que levam em consideração uma série de fatores: não só a renda de cada pessoa, mas também informações sobre seu histórico de crédito. Afinal, o limite nada mais é que uma linha de crédito pré-aprovada, ou seja, um empréstimo que a instituição libera para seus clientes”, explica o Nubank em seu blog.

Saiba como aumentar o limite do cartão

Apesar de não possuir uma fórmula mágica para aumentar o limite de crédito no Nubank ou em qualquer outra instituição que ofereça esses serviços, alguns comportamentos podem contribuir para isso. Sendo assim, como o banco digital analisa o perfil dos usuários, é importante manter a vida financeira sempre em ordem e evitar atrasar o pagamento de faturas.

Como dito anteriormente, o Nubank leva em consideração o perfil de consumo dos usuários em suas análises de crédito, portanto, é indicado também concentrar os gastos no cartão do banco digital. Desse modo, mesmo que a instituição não possua informações externas sobre o usuário, ela ainda consegue analisar a forma que o cliente lida com seus compromissos financeiros.

Manter as informações de renda atualizadas no aplicativo também é uma forma do Nubank conhecer um pouco mais a vida financeira do seu cliente. Por fim, mas não menos importante, é recomendado manter o CPF sem restrições em órgãos de proteção ao crédito, pois isso pode acabar sendo um empecilho para a liberação de limite.