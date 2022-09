NUBANK libera R$200 e R$50 para quem utilizar ESTAS funções

O Nubank foi fundado em 2013 com um propósito de eliminar burocracia e as barreiras que impediam as pessoas de controlarem seu dinheiro. A fintech entrou no mercado com o objetivo de simplificar o cotidiano financeiro de cada cliente com transparência e segurança. Nesse sentido, atualmente o banco oferece R$200 para utilização do cartão no contactless (por aproximação) e também pelo menos R$50 de crédito para quem acabou de se tornar cliente.

“Desconstruímos complexidade, burocracias e aquele jeito antigo de lidar com dinheiro. Ousamos ser diferentes para você ser o protagonista da sua própria vida”, diz a fintech.

Em primeiro lugar, o banco oferece um limite para pagamentos sem senha, no valor de até R$ 200. O limite do cartão pode ser reajustado pelo cliente através do próprio aplicativo da fintech.

Ademais, o Nubank libera o valor inicial de R$ 50 de crédito através do seu aplicativo. Caso você ainda não saiba, o banco dispõe de um cartão de crédito, que além de possuir diversos benefícios, não tem anuidade.

A seguir, confira mais informações a respeito de cada função e como usufruir dos benefícios!

Nubank: R$200 para pagamentos

A ativação da nova funcionalidade, com pagamentos por aproximação no valor de até R$200, acontece de maneira imediata, logo após a primeira aquisição com o cartão, quando é inserido na maquininha. Após a liberação, o cliente poderá usar a função quando quiser.

As compras feitas por meio de aproximação são criptografadas com o objetivo de garantir a segurança da transação, uma vez que o uso de senha passa a ser obrigatório para pagamento superior a R$ 200.

Quem não quiser utilizar a nova funcionalidade na hora de realizar as suas compras com contactless, aproximação, será necessário seguir os três passos:

Acesse o aplicativo Nubank e clique na seta abaixo do seu nome; Escolha a opção “Configurar cartão”; Desative “Compras por aproximação”

Cartão de Crédito com pelo menos R$50

Recentemente, a fintech confirmou o valor inicial de R$ 50 de crédito através do seu aplicativo. Caso você ainda não saiba, o banco dispõe de um cartão de crédito, que além de possuir diversos benefícios, não tem anuidade.

No entanto, é importante lembrar que a sua aprovação passará por uma análise com base em diversos critérios e, em muitas vezes quando liberado, o limite não agrada os clientes.

Atualmente, quando a empresa libera o seu cartão de crédito para quem não tem renda alta, o limite inicial costuma ser no valor de R$ 50.

Ademais, é importante ressaltar que os clientes com scores de crédito menores costumam ter o limite de crédito negado. Frequentemente, clientes endividados, com atrasos em pagamentos ou score baixo não conseguem ter acesso a tantos benefícios financeiros.

Contudo, com o objetivo de ajudar os seus clientes, o Nubank oferece um limite de R$ 50, como uma maneira de analisar as condições do cliente, e assim, no futuro, conceder o aumento do limite de crédito.