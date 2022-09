Nubank: Liberado HOJE a alteração do limite PIX via aplicativo; veja como fazer

O Nubank conta, atualmente, com uma ferramenta que tem relação com o PIX. Contudo, ainda não é de muito conhecimento por muitos clientes da fintech. Trata-se do ajuste do limite do valor que pode sofrer transferência pelo aplicativo.

A princípio, é importante deixar claro que os usuários do banco digital podem ajustar os limites por meio da aba “Meus limites Pix”. O objetivo do Nubank com o lançamento da ferramenta é fazer com que os clientes possam ter mais segurança em suas transações financeiras. Nesse sentido, confira mais informações a seguir!

Nubank: Como alterar o limite do PIX no aplicativo

Em primeiro lugar, é importante destacar que é possível realizar a alteração do limite do PIX via aplicativo. Confira como fazer a seguir:

Primeiramente, na tela inicial do aplicativo do Nubank, clique em “Área Pix”;

Em seguida, clique em “Configurar Pix” e depois em “Meus limites Pix”;

Selecione “Editar” e defina os limites desejados;

Por fim, insira a sua senha para confirmar a operação e pronto.

Ademais, é importante lembrar que, alguns procedimentos, como esse por exemplo, necessitam de análise do banco. Portanto, para que a alteração seja efetivada, o usuário deve aguardar entre 24 a 48h para aprovação.

Lista de confiança do Nubank

Atualmente, o Pix é um dos meios de transferência de valores mais utilizados nas instituições financeiras. No entanto, a fim de evitar golpes, o Banco Central estipulou um valor limite de transações realizadas a partir de horários específicos através da ferramenta, o que deixou muitas pessoas insatisfeitas.

O Nubank, portanto, lançou um novo serviço em sua plataforma, com a finalidade de atender a demanda dos usuários que desejam realizar transações em valores altos. O novo serviço se trata da Lista de Confiança, que indica contatos que permitem transferências e pagamento de boletos em valores elevados.

Como funciona a Lista de Confiança do Nubank?

A ferramenta, que foi liberada recentemente, permite que o usuário do aplicativo cadastre seus contatos mais próximos ou frequentes, para efetuar transações a qualquer momento, sem um valor limite.

Para cadastrar os contatos da lista de confiança do Nubank é bem simples. Na página inicial do aplicativo, o usuário deve acessar a “área PIX” e clicar em “Configurações”. Em seguida, deve clicar em “Lista de Confiança” e adicionar os contatos de sua preferência.

O cadastro da lista é passado por uma análise do banco digital, que pode levar de 24 a 48h para aprovação.