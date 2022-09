Nubank não está falindo! Entenda as especulações

Após o Nubank migrar BDRs na B3 surgiram algumas especulações de que o banco digital estaria falindo e encerraria suas atividades no Brasil. No entanto, a fintech esclareceu a dúvida dos seus clientes e afirmou que o Nubank “segue forte” no mercado nacional.

“O Nubank não vai fechar no Brasil. Nós apenas anunciamos, em setembro de 2022, uma mudança no nosso programa de BDRs, que diz respeito a quem é investidor do Nubank ou NuSócio, mas não afeta os clientes que usam os produtos e serviços do Nubank”, explicou o banco digital em seu blog oficial.

De onde surgiram as especulações?

As especulações sobre a possível falência do Nubank surgiram na metade de setembro, após o banco digital anunciar algumas mudanças no seu programa de BDR. Apesar disso, a fintech informa que a reestruturação dos BRDs tem como objetivo “aumentar eficiência e escalabilidade”.

Em seu blog o Nubank explica o que é uma reestruturação de BDRs. Sendo assim, de acordo com o banco digital, quando a ação de uma empresa encontra-se em uma bolsa de valores estrangeira é possível negociar frações desta ação (BDRs) na bolsa de valores brasileira (B3), onde existem diferentes níveis de BDR.

O Nubank ainda explica que o BRD Nível III é emitido por empresas que possuem registro de companhia aberta no Brasil. Em contrapartida, o BDR Nível I é emitido por empresas estrangeiras, mas sem que esse registro seja exigido. De acordo com o banco digital, no ato de sua abertura de capital (IPO) ao final de 2021, o Nubank optou por colocar ações na bolsa dos Estados Unidos e também disponibilizar BDRs Nível III no Brasil.

“Essa foi uma escolha para garantir que investidores brasileiros pudessem participar do nosso IPO e também a forma de viabilizar o NuSócios, programa que ofereceu, sem nenhum custo, BDRs do Nu a mais de 7,5 milhões de clientes.”, diz o Nubank.

Apesar disso, neste mês houve uma reestruturação, fazendo com que o Nubank começasse a operar no Nível I, “a fim de buscar maior eficiência e continuar a gerar valor de longo prazo para investidores e clientes”. Sendo assim, não é preciso se preocupar com as mudanças.

Mais informações sobre o Nubank

O Nubank é um dos principais bancos digitais do Brasil e promete oferecer uma conta livre de burocracias e tarifas escondidas, além de contar com transferências ilimitadas e rendimento automático maior do que a poupança. Atualmente, para abrir uma conta no Nubank é necessário ter mais de 18 anos, ser residente no Brasil e possuir um smartphone compatível com o aplicativo da instituição.

Além de uma conta digital totalmente gratuita e do tradicional cartão de crédito sem anuidade, os clientes do Nubank também podem utilizar a plataforma NuInvest. O serviço do banco digital trata-se de uma plataforma 100% focada em investimentos, com mais de mil produtos, onde a maioria deles são isentos de taxa de corretagem.

A NuInvest conta com investimentos para quem está entrando nesse universo agora, mas por meio dela também é possível acessar investimentos mais sofisticados. Mais informações sobre essa plataforma do Nubank podem ser encontradas nos canais oficiais da instituição.