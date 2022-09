NUBANK: Nova função permite transferências via PIX em valores altos sem restrição de horário

Atualmente, o Pix é um dos meios de transferência de dinheiro mais utilizados nas instituições financeiras. No entanto, a fim de evitar golpes, o Banco Central estipulou um valor limite de transações realizadas a partir de horários específicos através da ferramenta, o que deixou muitas pessoas insatisfeitas.

O Nubank, portanto, lançou um novo serviço em sua plataforma, com a finalidade de atender a demanda dos usuários que desejam realizar transações em valores altos. O novo serviço se trata da Lista de Confiança, que indica contatos que permitem transferências e pagamento de boletos em valores elevados.

Como funciona a Lista de Confiança do Nubank?

A ferramenta, que foi liberada recentemente, permite que o usuário do aplicativo cadastre seus contatos mais próximos ou frequentes, para efetuar transações a qualquer momento, sem um valor limite.

Para cadastrar os contatos da lista de confiança do Nubank é bem simples. Na página inicial do aplicativo, o usuário deve acessar a “área PIX” e clicar em “Configurações”. Em seguida, deve clicar em “Lista de Confiança” e adicionar os contatos de sua preferência.

É importante lembrar que, por medidas de segurança, o cadastro da lista é passado por uma análise do banco digital, que pode levar de 24 a 48h para aprovação.

Nubank agora terá função para agendar PIX

Clientes do Nubank podem agendar transações via PIX para chaves utilizadas com recorrência. A nova funcionalidade da fintech foi liberada e está disponível para usuários Android e iOS.

Inicialmente, o Pix Recorrente só terá frequência mensal. Portanto, só será possível agendar uma transação para cada chave recorrente ao mês. A novidade está sendo liberada de forma gradual, então pode ser que demore chegar até você.

Segundo o banco digital, a intenção é que o recurso traga mais praticidade aos clientes. “O Pix Recorrente é mais uma inovação que implementamos à nossa conta digital e à conta PJ para darmos a eles ainda mais tempo para que se dediquem a outras atividades, tendo a garantia de que suas transferências serão feitas com segurança e dentro do prazo que precisam”, explicou o gestor líder da Conta do Nubank, Arthur Valadao.

Uma outra novidade anunciada pelo Nubank nesta semana foi o Buscador de Boletos. A nova ferramenta permitirá aos usuários descobrir todos os boletos bancários emitidos em seu CPF e/ou CNPJ.

A intenção, não diferente da do outro recurso, é proporcionar agilidade aos clientes da fintech. É importante frisar que ambos os serviços estão disponíveis na área “Assistente de Pagamentos”, disponível na tela inicial do aplicativo.