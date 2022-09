Nubank permite o pagamento de boletos com cartão de crédito; veja o passo a passo

Infelizmente em tempos de crise econômica muitos brasileiros não conseguem pagar todas as suas dívidas. Pensando nisso, o Nubank lançou uma ferramenta que permite o pagamento de boletos com o cartão de crédito da fintech.

A possibilidade é muito prática e permite que os usuários do “roxinho” concentrem seus gastos no cartão de crédito. Na prática, na aba de pagamentos de contas no aplicativo, basta selecionar a opção pagar com o cartão e indicar a quantidade de parcelas.

Como pagar uma conta com o cartão Nubank?

O procedimento é realizado totalmente pelo aplicativo. Veja o passo a passo:

Acesse o app do Nubank; Na tela inicial, escolha a opção “Pagar”; Clique em “Pagar boletos”; Escaneie o documento ou digite o código de barras; Vá em “Escolher forma de pagamento”; Selecione a opção “Cartão de crédito” e defina a quantidade de parcelas (o máximo é em 12 vezes); Confirme em “Pagar”; Digite a senha para concluir a operação.

Como aumentar o limite do cartão Nubank

O Nubank, um dos maiores bancos digitais no país, disponibiliza um cartão de crédito que possui diversas vantagens, uma vez que possui ótimas condições, a ressaltar o fato de ter anuidade zero. Entretanto, na maioria das vezes, quando liberado, o limite inicial não agrada aos clientes.

De acordo com o banco digital, uma tecnologia baseada em algoritmos é utilizada para definir o quanto cada cliente vai receber de crédito. Dessa forma, aqueles que apresentarem condições mais favoráveis, como um poder de compra maior, por exemplo, serão mais beneficiados com o crédito.

Veja algumas dicas que podem te ajudar a aumentar o limite do cartão:

Evite atrasar o pagamento de contas e faturas;

Pague antes da data de vencimento ou até a data;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com o pagamento do seu salário;

Não pague o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha a renda mensal atualizada no aplicativo do Nubank;

Utilize o cartão de crédito com frequência;

Use bastante o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.

Outro fator que pode ajudar o cliente a obter um maior limite é não ter o nome sujo em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Estar negativado faz com que o score de crédito caia rapidamente, consequentemente diminuindo as chances de conquista de um limite maior.