Nubank permite que clientes acompanharem histórico de proventos de ações e FIIs

Nesta terça-feira (13), o Nubank anunciou uma nova funcionalidade em seu aplicativo. Esta tem o intuito de dar aos clientes o acesso a informações e históricos em reais de proventos gerados por ativos de renda variável, como fundos imobiliários, ações e Brazilian Depositary Receipts (BDRs). A nova funcionalidade está em fase de desenvolvimento e será liberada de forma gradativa para a base de clientes do Nubank.

A ideia do Nubank é que os usuários possam usar o aplicativo e ter uma maior clareza sobre em qual frequência e em quais ativos de renda variável pegam proventos. Com isso, é possível saber como está o histórico de pagamento de cada um deles.

Detalhes sobre a iniciativa

De acordo com Fernando Miranda, vice-presidente de Investimentos do Nubank, “na experiência do Nubank, queremos tornar essas informações mais práticas para que ajudem na tomada de decisão de forma simples. No histórico de pagamento de proventos, por exemplo, damos visibilidade na moeda corrente. Assim, acreditamos auxiliar ainda mais nosso cliente para que veja o dinheiro dele trabalhar por ele também”.

De acordo com o Nubank, a empresa irá liberar gradualmente outras duas funcionalidades que integra, a seção de investimentos do aplicativo para renda variável: a área de favoritos e o agendamento de ordem de pedidos para o próximo dia útil de negociações do FIIs, ações, BDRs e ETFs (fundos de índice) quando a Bolsa de Valores estiver fechada.

Nesta área, o cliente poderá criar diferentes listas de ativos favoritos e personalizá-las da maneira como desejar. Para compor as listas, o cliente pode selecionar os fundos imobiliários, BDRs, ações e ETFs (fundos de índice) preferidos e listá-los na ordem que desejar.

“Compras Acima do Limite” do Nubank

Outra inovação que o Nubank trouxe para o mercado financeiro na última semana é o recurso “Compras Acima do Limite”. É importante ressaltar que tal função já existe no mercado financeiro há muito tempo, conhecido como avaliação emergencial de crédito. Com este mecanismo, é possível que o usuário realize transações que extrapolam o limite disponível em seu cartão de crédito.

O recurso equivalente do Nubank, está ainda em fase de testes. Por este motivo, o Compras Acima do Limite tem sido liberado aos poucos, apenas a alguns clientes. Segundo a empresa, a funcionalidade é descrita da seguinte forma: “De acordo com essa nova política, toda compra que seria negada por falta de limite máximo será reavaliada e, caso aplicável, vamos oferecer um crédito extra para que possamos aprová-la”.

Em algumas instituições financeiras, a avaliação emergencial de crédito pode ser tarifada. Contudo, o Nubank informa que na sua versão do mecanismo, o procedimento não resulta em taxas para o usuário. Todavia, como esta é ainda uma fase experimental, os usuários contemplados devem concordar com os termos, no aplicativo, e participar do teste.

Por outro lado, saiba que é possível solicitar o cancelamento do teste nos canais de atendimento do serviço. Um detalhe também considerável é sobre a avaliação, esta não garante a aprovação no mecanismo. As instituições financeiras, inclusive o Nubank, consideram uma série de fatores antes de determinar se o crédito adicional deve ser ou não concedido.