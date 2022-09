NUBANK permite que clientes façam compras ACIMA do limite do cartão de crédito

Clientes do Nubank muitas vezes se questionam sobre o baixo limite concedido no cartão de crédito, o famoso ‘roxinho’ da fintech. Acontece que a empresa leva uma série de fatores em consideração para liberar mais crédito, sendo o principal o risco de inadimplência.

Neste sentido, ao invés de conceder mais limite aos usuários da ferramenta, o Nubank está permitindo que algumas compras ultrapassem a margem estabelecida. A novidade se denomina “Compras Acima do Limite” e já está disponível no aplicativo.

Desse modo, quando precisar realizar uma transação superior ao seu limite, é possível solicitar o aumento instantâneo para aquela compra. Em suma, funciona como uma avaliação emergencial de crédito, além disso, não há cobrança de taxas extras.

“De acordo com essa nova política, toda compra que seria negada por falta de limite máximo será reavaliada e, caso aplicável, vamos oferecer um crédito extra para que possamos aprová-la”, explica.

Nubank está fora da Bolsa Brasileira

O Nubank anunciou no dia 15 de setembro que vai deixar a B3 – Bolsa de Valores Oficial do Brasil. A intenção é impulsionar a eficiência dos serviços e reduzir os gastos operacionais por ser uma fintech disponível em dois mercados. Neste sentido, o que acontece com o BRD do Nubank?

Segundo a fintech, sua saída da bolsa de valores vai diminuir a carga de trabalho, antes duplicada devido ao excesso de requisitos regulatórios. Uma vez listado nos EUA e no Brasil, a fintech precisava ter suportes operacionais e administrativos distintos.

Vale ressaltar que a desistência da empresa ocorreu após um ano de ter entrado na B3. No entanto, embora a notícia seja positiva para o Nubank, os investidores brasileiros podem sair prejudicados. Na última semana, o BDR tinha caído quase 7% na bolsa.

De todo modo, a fintech segue tendo os seus BDR negociados na B3, porém, com um nível inferior, não mais precisando responder às regras impostas pela CVM. Assim, a empresa vai ficar na mesma posição de outras empresas como a Apple, Facebook e Google.