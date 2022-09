Nubank: Saiba como comprar criptomoedas no aplicativo

O Nubank anunciou recentemente uma nova área para compra e venda de Criptomoedas em seu aplicativo. Agora, o Nubank Cripto que os clientes negociem com as moedas mais requisitadas do mundo, como Bitcoin (BTC) e Ether (ETH).

O processo de negociação pode ser realizado por meio do próprio aplicativo da fintech. De acordo com a fintech, o objetivo é facilitar o acesso das pessoas ao mercado de criptomoedas, que ainda é pouco explorado no Brasil.

O valor mínimo para negociação das criptomoedas é de R$ 1. Além disso, as moedas podem ser compradas parcialmente. Vale ressaltar que, após a venda da criptomoeda, o dinheiro cai direto na conta do usuário.

Como comprar criptomoedas no Nubank?

O recurso já está disponível para todos os clientes da fintech. Caso ainda não tenha aparecido no aplicativo, tente atualizá-lo. Veja como comprar criptomoedas pelo Nubank a seguir:

Acesse o app do Nubank e clique em “Cripto”; Escolha entre Bitcoin e Ether; Leia os Termos e Condições e aceite; Insira sua senha; Digite o valor que deseja investir; Verifique a quantidade de criptos e confirme a compra; Digite sua senha novamente e pronto!

Nubank agora terá função para agendar PIX

Clientes do Nubank podem agendar transações via PIX para chaves utilizadas com recorrência. A nova funcionalidade da fintech foi liberada e está disponível para usuários Android e iOS.

Inicialmente, o Pix Recorrente só terá frequência mensal. Portanto, só será possível agendar uma transação para cada chave recorrente ao mês. A novidade está sendo liberada de forma gradual, então pode ser que demore chegar até você.

Segundo o banco digital, a intenção é que o recurso traga mais praticidade aos clientes. “O Pix Recorrente é mais uma inovação que implementamos à nossa conta digital e à conta PJ para darmos a eles ainda mais tempo para que se dediquem a outras atividades, tendo a garantia de que suas transferências serão feitas com segurança e dentro do prazo que precisam”, explicou o gestor líder da Conta do Nubank, Arthur Valadao.

Uma outra novidade anunciada pelo Nubank nesta semana foi o Buscador de Boletos. A nova ferramenta permitirá aos usuários descobrir todos os boletos bancários emitidos em seu CPF e/ou CNPJ.

A intenção, não diferente da do outro recurso, é proporcionar agilidade aos clientes da fintech. É importante frisar que ambos os serviços estão disponíveis na área “Assistente de Pagamentos”, disponível na tela inicial do aplicativo.