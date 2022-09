NUBANK: Saiba como resgatar dinheiro guardado na conta

O Nubank disponibiliza em sua plataforma um serviço que permite ao cliente investir parte do saldo disponível em sua conta digital de forma bem simples. Caso o usuário tenha que sacar o dinheiro investido, é possível tê-lo a qualquer momento.

O acesso do serviço pode ser feito no aplicativo da fintech. É importante ressaltar que a função “guardar dinheiro” é diferente do “resgate planejado”, que define uma data futura (até dois anos) para sacar o dinheiro, entregando um rendimento maior.

Nesse caso, o aplicativo não permite resgatar o valor antes do tempo escolhido. Então, na hora de separar uma quantia para o rendimento, é necessário estar atento a opção escolhida. De toda forma, as orientações para realizar a operação são válidas para ambas as funções.

Como resgatar dinheiro guardado no Nubank

Abra o aplicativo do Nubank e toque em “Conta”; Na sequência, toque em “Dinheiro guardado” logo abaixo do saldo disponível; Em seguida, clique em “Disponível a qualquer momento” para continuar o resgate; O aplicativo vai mostrar o saldo disponível para saque e quanto ele está rendendo ao ano; Depois, toque na opção “Resgatar” no canto inferior esquerdo; Para finalizar, digite o valor que gostaria de resgatar e depois toque em “Resgatar” na parte inferior da tela — o dinheiro vai estar disponível na conta em poucos segundos.

O cliente pode resgatar os valores quantas vezes quiser. Todavia, como mencionado anteriormente, o usuário precisa selecionar a opção correspondente.

A fintech não cobra taxas ou tarifas ao realizar a operação, então, o cliente pode ficar tranquilo ao sacar o dinheiro.

Diante disso, agora você já sabe como resgatar dinheiro guardado no Nubank. Fazendo isso, o valor retorna para sua conta.

Nubank: truques para aumentar o limite do cartão

O cartão de crédito do Nubank é um dos mais solicitados no país, uma vez que a ferramenta possui condições vantajosas, a ressaltar o fato de ter anuidade zero. Porém, quando liberado é possível que o usuário não fique satisfeito com o limite concedido.

Antes de mais nada, é importante destacar que a fintech utiliza uma tecnologia baseada em algoritmos para definir o quanto cada pessoa vai receber de limite. Neste sentido, aqueles que apresentarem condições mais favoráveis, como um poder de compra maior, por exemplo, terão o benefício com o crédito.

No entanto, vale ressaltar que o banco digital possui um recurso que possibilita “construir crédito”. A ferramenta atende aos usuários que desejam solicitar o cartão ou para quem quer aumentar o seu limite. O usuário pode encontrar a opção na aba “Reservar como limite” no próprio aplicativo do banco.

Todavia, para ter acesso a função é preciso fazer um depósito para utilizá-lo como crédito “pré-pago”. Por exemplo: um cliente tem um crédito de R$ 400 no cartão, mas precisa de R$ 1 mil. Pela função, é possível fazer um depósito de R$ 600 para liberar o uso do limite desejado.

Veja como fazer o procedimento a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na área do Cartão de Crédito, clique em “Ajustar limite”; Depois, clique em “Reservar como limite”; Leia as informações e continue; Indique o valor que deseja transferir da sua conta para o seu cartão de crédito; Leia os termos e condições e confirme; Digite a senha de 4 dígitos do seu cartão; Pronto! Em alguns instantes você poderá usar o seu novo limite.