Nubank vai mesmo FECHAR no Brasil? Veja o que se sabe até agora sobre essa informação

O Nubank, com mais de 60 milhões de clientes atualmente, é a quinta maior instituição financeira do Brasil em número de clientes, conforme informações da própria fintech. Agora, no entanto, um anúncio do Nubank com relação à mudança no seu programa de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) deixou o mercado financeiro em atenção. O Nubank vai mesmo fechar no Brasil?

A princípio, é importante deixar claro que os BDRs são recibos negociados na Bolsa brasileira e que acompanha as ações cotadas e suas variações na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. Mas afinal de contas, o que essa mudança significa? Ela vai influenciar em minha conta no Brasil? Tire todas as suas dúvidas a respeito dessas alterações conosco!

O que essa mudança significa na prática? Em primeiro lugar, é importante deixar claro que essa alteração do Nubank pode ser interpretada da seguinte maneira: O Nubank vai fechar o seu capital na Bolsa brasileira.

Agora, a negociação dos BDRs segue na Bolsa brasileira, mas com níveis diferentes (passará do Nível III para o Nível I) – válido somente para empresas que possuem registro no estrangeiro. Dessa forma, em síntese, o Nubank não vai mais obedecer regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão que regula o mercado. No entanto, agora, o banco terá que continuar a responder aos critérios da Securities and Exchange Comission (SEC), órgão regulador americano. Nubank vai mesmo fechar? Com o anúncio da mudança dos BDRs, conforme informação anterior, muitos veículos de comunicação divulgaram informações que preocuparam alguns clientes do Nubank. Uma delas, inclusive, diz respeito a possibilidade do banco fechar no país e o que isso afetaria na conta bancária do usuário. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que, conforme comunicado do Nubank, a fintech vai continuar com as suas atividades no Brasil e a mudança tem validade somente para BDRs. Ademais, no mesmo texto, o banco falou do seu compromisso de continuar a simplificar a vida financeira dos seus mais de 60 milhões de clientes no Brasil. Sendo assim, a resposta da Nubank é clara: os clientes do banco digital não precisam se preocupar. De acordo com o banco digital, o encerramento das operações no país não é algo que está em consideração e, ainda, o cliente que faz uso da NuConta não precisa se preocupar com mudanças relativas aos serviços que a fintech disponibiliza. Limite no cartão de crédito De acordo com informações do Nubank, o cliente pode usar um saldo de até R$ 5 mil na função de construir limite no cartão de crédito. Além disso, o cliente consegue fazer compras nacionais e internacionais, tanto presencialmente quanto virtualmente. Para definir o valor do limite que cada cliente terá disponível, o banco digital utiliza uma tecnologia baseada em algoritmos. Neste sentido, aqueles que apresentarem condições mais favoráveis, como um poder de compra maior, por exemplo, terão um maior benefício com o crédito.