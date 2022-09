Nubank: você pode usar o CARTÃO para uso via aplicativo; veja como

Atualmente, o Nubank disponibiliza aos seus clientes o cartão de crédito uma nova versão digital da ferramenta. A princípio, o serviço está disponível no aplicativo e tem como objetivo fazer os usuários economizarem tempo e aumentar a facilidade para compras online.

Em primeiro lugar, os cartões digitais da fintech podem ser adicionados às carteiras digitais como o Google Pay e o Apple Pay para realização de compras por aproximação em estabelecimentos físicos. O que facilita ainda mais a utilização da ferramenta.

O cartão funciona como um segundo cartão de crédito ou débito, mas tem número, código de segurança (CVV) e data de validade diferentes do cartão físico. De todo modo, ele está vinculado ao mesmo limite do cartão Nubank.

Vantagens do cartão de crédito virtual

Em primeiro lugar, muitas são as vantagens do cartão virtual do Nubank, confira as principais delas:

Caso tenha problemas com o seu cartão físico, o cartão virtual continua ativo para compras online;

O cartão virtual pode ser desbloqueado em até 4 dias após o cadastro, ou seja, não é necessário esperar o cartão físico chegar;

O cartão virtual não é descartável, isto é, é possível usá-lo em aplicativos e sites para efetuar pagamentos sem alterar os cadastros;

A emissão do cartão é através do aplicativo do banco, o que evita filas e burocracias;

Por fim, o cartão virtual é como um segundo cartão, pois está vinculado com a mesmo limite e fatura que o cartão físico.

Como emitir o cartão de crédito virtual?

Para ter acesso ao cartão virtual do Nubank, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo do Nubank; Selecione a aba “Meus Cartões”; Depois disso, toque em “Criar Cartão Virtual”; Na sequência, clique em “Criar Cartão Virtual”; Para finalizar, nomeei seu cartão.

Cartão Ultravioleta do Nubank

A princípio, o Nubank possui um cartão exclusivo para os seus clientes. O Ultravioleta tem todas as características e vantagens de um cartão black oferecidos por outras instituições financeiras. Ele é emitido na bandeira Mastercard Black e um de seus diferenciais é o cashback em todas as compras.

Vantagens do novo cartão Nubank Ultravioleta

Confira a lista com as principais vantagens do cartão premium do Nubank:

Cashback instantâneo que não expira, com rendimento automático em 200% do CDI ao ano;

Seguros de viagens gratuitos;

Acesso grátis à sala VIP do aeroporto Internacional de Guarulhos;

Design exclusivo em metal sem dados impressos, deixando a ferramenta mais segura, acessada apenas pelo aplicativo do banco digital;

Mensalidade de R$ 49 gratuita em casos que o gasto mensal no cartão seja a partir de R$ 5 mil ao mês ou forem investidos R$ 150 mil no NuBank ou Nu Invest.

Com relação aos cartões comuns, nas versões Gold ou Platinum, não possuem mensalidades, mas são internacionais.

Como solicitar o cartão Ultravioleta?

Para solicitar o cartão Ultravioleta, o interessado deve acessar o site do Nubank e entrar na lista de espera. Contudo, vale adiantar que não há exigência de renda mínima.

Isso porque, só após a pessoa ser chamada pelo banco digital é que terá o seu histórico de credito analisado. Caso haja aprovação, chegará um e-mail e uma mensagem no aplicativo do Nubank.

Por fim, para confirmar a liberação do cartão de crédito Ultravioleta, basta acessar o aplicativo de forma segura e rápida.