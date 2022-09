Nvidia lança nova placa de vídeo para “dar salto” nos videogames

A Nvidia revelou ontem (20/9) sua nova série de placas de vídeo (GPUs) GeForce RTX 40, projetada para oferecer desempenho revolucionário para jogadores de videogame e criadores. A empresa é bem famosa entre os gamers, que podem ficar satisfeitos com o novo carro-chefe da fabricante, a GPU RTX 4090, com até quatro vezes mais desempenho que de sua antecessora.

As novas placas de vídeo também vêm com a arquitetura Nvidia Ada Lovelace, que oferece um “salto quântico” para os jogadores, diz a fabricante. O processamento quântico ainda é uma tendência do mercado de computação, algo que permitiria processar cálculos em milhões de vezes mais rápido do que a atual tecnologia consegue fazer.

O que a nova série RTX 40 certamente é capaz de oferecer é mais desempenho e eficiência, representando uma nova era de Ray Tracing (técnica de iluminação em computação gráfica) em tempo real e renderização neural, ao utilizar inteligência artificial para gerar pixels.

Alcançar gráficos fisicamente precisos requer uma tremenda potência computacional, diz a Nvidia. Jogos modernos com Ray Tracing, como Cyberpunk 2077, executam mais de 600 cálculos de Ray Tracing para cada pixel apenas para determinar a iluminação – um aumento de 16 vezes em relação aos primeiros jogos com Ray Tracing lançados há quatro anos. Por isso, os novos RT Cores de terceira geração foram aprimorados para fornecer testes de interseção de Ray-Triangle duas vezes mais rápidos.

O que a nova placa de vídeo da Nvidia oferece

As GPUs da série RTX 40 apresentam uma série de inovações tecnológicas, segundo a Nvidia, e incluem:

Multiprocessadores de streaming com até 83 teraflops de poder de sombreamento — mais de 2x a geração anterior.

RT Cores de terceira geração com até 191 teraflops efetivos para Ray Tracing — 2,8x em relação à geração anterior.

Tensor Cores de quarta geração com até 1,32 Tensor petaflops — 5x em relação à geração anterior usando aceleração FP8.

Shader Execution Reordering (SER) que melhora a eficiência da execução reprogramando cargas de trabalho de sombreamento em tempo real para melhor utilizar os recursos da GPU. O SER melhora o desempenho do Ray Tracing em até 3x e as taxas de quadros no jogo em até 25%.

Ada Optical Flow Accelerator com desempenho 2x mais rápido permite que o DLSS 3 preveja o movimento em uma cena, permitindo que a rede neural aumente as taxas de quadros enquanto mantém a qualidade da imagem.

Melhorias arquitetônicas fortemente acopladas à tecnologia de processo TSMC 4N personalizado resultam em um salto de até 2x na eficiência de energia.

Nvidia Encoders duplos (NVENC) reduzem os tempos de exportação pela metade e oferecem suporte a AV1. A codificação NVENC AV1 está sendo adotada pela OBS, Blackmagic Design DaVinci Resolve, Discord e muito mais.

Novidades da nova GeForce RTX

A placa de vídeo GeForce RTX 4090 é a GPU para jogos mais rápida do mundo com características de potência, acústica e temperatura, afirma a Nvidia. Em jogos com Ray Tracing, a RTX 4090 com DLSS 3 é até quatro vezes mais rápida em comparação com a placa GeForce RTX 3090 Ti da última geração com DLSS 2.

Também é até duas vezes mais rápida nos jogos atuais, mantendo o mesmo consumo de energia de 450W. Possui 76 bilhões de transistores, 16.384 núcleos CUDA e 24 GB de memória Micron GDDR6X de alta velocidade. Ela ainda oferece consistentemente mais de 100 quadros por segundo em jogos com resolução 4K. A RTX 4090 estará disponível em 12 de outubro.

A empresa também anunciou a RTX 4080, lançada em duas configurações. A RTX 4080 16 GB possui 9.728 núcleos CUDA e 16 GB de memória Micron GDDR6X de alta velocidade. Ela também é duas vezes mais rápida nos jogos atuais do que que a GeForce RTX 3080 Ti e mais potente que a GeForce RTX 3090 Ti mantendo um menor consumo de energia. A GeForce RTX 4080 de 12 GB possui 7.680 núcleos CUDA e 12 GB de memória Micron GDDR6X e é mais rápida que a RTX 3090 Ti, a GPU mais potente da geração anterior. Ambas as configurações da GeForce RTX 4080 estarão disponíveis em novembro.