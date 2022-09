A entrevista de emprego é uma situação de avaliação que requer direcionamento por parte do candidato, por isso, é importante que tenha atenção aos seus gestos e construa uma narrativa objetiva.

O direcionamento do candidato durante a entrevista de emprego

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial profissional de modo orgânico. Sendo assim, é viável que fale sobre a sua capacidade de lidar com metas; senso de urgência; construção do relacionamento com o cliente; direcionamento de pessoas; gestão de equipe, conflitos e processos; dentre outros aspectos que sejam relevantes para a elaboração de uma análise do seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Ao apresentar uma situação que requer uma melhoria, apresente também a solução. Sendo assim, ao se colocar como uma pessoa tímida, destaque o seu desejo de realizar um curso de teatro, por exemplo.

Direcione a sua postura de forma participativa

Adote uma postura participativa e orgânica durante a entrevista de emprego. Na condição de candidato, não cruze braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; construa uma narrativa assertiva e direcione as suas perguntas para questões objetivas.

Conheça o site da empresa

É viável que o candidato conheça o site da organização e adote uma postura participativa. Sendo assim, não cruze os braços e pernas; controle de voz; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção. Além disso, é importante que direcione a sua postura de modo assertivo, considerando que evite atrasos e seja assertivo nas suas respostas.

Não fique aquém do seu potencial

Entenda a entrevista de emprego como uma forma de conhecer os melhores pontos atrativos do currículo, e não como um julgamento pessoal. Dessa forma, poderá alcançar o seu potencial profissional e evitar uma postura de autossabotagem; o que ocorre com o candidato quando ele se deixa levar pela ansiedade da situação de avaliação.

Tire suas dúvidas

Não saia da entrevista de emprego com dúvidas. Faça perguntas relevantes sobre a vaga, considerando as atividades exercidas; os benefícios que a empresa oferece; a possibilidade de crescimento de carreira; a flexibilidade de horário e dentre outros fatores que sejam relevantes para que possa avaliar a viabilidade da contratação.

Uma vez que é essa avaliação deve ser feita por ambas as partes, contudo, o candidato só se sentirá apto a realizar esse tipo de análise ao não se colocar negativamente durante a entrevista de emprego.