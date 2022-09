O que significa pendente no Snapchat e como corrigi-lo?

No Snapchat, você pode enviar um snap ou uma mensagem de texto para alguém. Há uma seta cinza ao lado de Pendente em vez de uma azul ao lado de Entregue. E isso ocorre porque seu snap ou mensagem ainda não foi entregue. Então, o que significa o status pendente do Snapchat? O que faz com que isso aconteça? É importante explorar as possíveis razões para esses problemas e encontrar uma solução.

O que significa pendente no Snapchat?

As mensagens pendentes do Snapchat são mensagens que ainda não foram entregues aos destinatários. As mensagens pendentes têm um ícone cinza ao lado delas. Os ícones nas mensagens entregues e Snaps diferem dos habituais azul, roxo e rosa.

Mensagens e Snaps podem ser marcados como “pendente” por muitas razões. A seguir estão as possíveis causas e soluções para mensagens pendentes no aplicativo:

Como corrigir ‘Pendente’ no Snapchat?

Isso pode ser devido a uma variedade de fatores. A boa notícia é que existem muitas soluções rápidas também. E, não há necessidade de se preocupar.

Falha no aplicativo Snapchat

Plataformas de mídia social como o Snapchat geralmente são perfeitas e eficientes.

Há, no entanto, algumas desvantagens para isso de vez em quando. Às vezes, há falhas no aplicativo. Isso pode resultar na exibição de um status Pendente aleatório. Você pode experimentar falhas no aplicativo por vários motivos. Existem várias razões para isso, incluindo falta de armazenamento ou uso excessivo de atualizações de software.

Nas configurações do seu telefone, você pode limpar algum armazenamento, remover o cache do Snapchat e atualizar o software. As etapas a seguir ajudarão você a limpar seu cache:

1. Você pode alterar seu Bitmoji ou avatar tocando no canto superior esquerdo.

2. O ícone Configurações está localizado no canto superior direito da tela.

3. Em Ações da conta, role para baixo e toque em Limpar cache.

4. E, uma vez que você tenha selecionado Clear, está feito.

Bloqueado no Snapchat

Se e quando você for bloqueado por alguém, o Snapchat não o notificará. Quando alguém o bloqueia no Snapchat, você pode saber vendo Pendente.

Pode ser útil saber se o contato o bloqueou ou apenas cancelou sua amizade. Você pode pesquisar o nome de usuário na barra de pesquisa, se for o caso.

O usuário irá aparecer se você não for amigo. Além disso, eles podem ter bloqueado você se você não os vir.

Sem amigos no Snapchat

É possível que eles tenham desconectado você se você costumava receber mensagens e, de repente, começou a ver os status pendentes para elas.

Para descobrir se eles desfizeram sua amizade, verifique a lista de amigos deles. Você terá que esperar até que eles adicionem você de volta, se for esse o caso.

Se for uma emergência, você pode enviar uma mensagem para eles em outro lugar até então.

Conta do Snapchat excluída

O Snapchat pode ter sido excluído pelo seu amigo. Assim, você não receberá seus snaps. Uma proibição também poderia ter sido imposta à conta. Devido a isso, ele não existe mais.

Se seus snaps estiverem de volta, eles passarão de Pendente para Entregue automaticamente, e recuperar uma conta do Snapchat é relativamente simples. Para reativar sua conta, basta fazer login em até 30 dias.

Sem conexão com a Internet

Conexões de Internet ruins podem estar causando o status “Pendente” do Snapchat. Usar dados móveis em vez de Wi-Fi pode ser uma opção quando conectado ao Wi-Fi.

Reiniciar o roteador é outra opção. Suas fotos não se perderão na mistura, então não se preocupe.

Outras vezes, o destinatário pode não ter uma conexão confiável com a Internet. Também poderia ter sido desligado. Você precisará esperar até que eles estejam online novamente, se for esse o caso.

Servidor Snapchat está inativo

O aplicativo geralmente é encerrado em um desligamento em massa e ninguém pode usá-lo corretamente depois disso. Se o aplicativo travar ou produzir erros como esse, ele travará.

O Snapchat está funcionando novamente após um curto período de tempo. O problema será resolvido assim que seus snaps e mensagens forem entregues.

Tente reiniciar o aplicativo algumas vezes enquanto isso. E também pode valer a pena tentar excluir o aplicativo e reinstalá-lo.

O telefone do destinatário está desligado

Em um nível pessoal, o destinatário pode não ter problemas com você.

Além disso, pode não haver problemas de conectividade. Seu snap pode aparecer como “Pendente” porque o usuário não está usando o telefone.

Talvez o destinatário tenha desligado o telefone para se concentrar em algo importante ou talvez a bateria tenha morrido.

E você deve poder entregar seu snap assim que eles ligarem o dispositivo novamente e estiverem conectados à Internet novamente.

Palavras finais

O status Pendente do Snapchat pode ser causado por vários fatores. Existe a possibilidade de sua solicitação não ter sido aceita. E também é possível que você tenha sido bloqueado ou desamparado. Você também pode ter um problema de conexão com a Internet ou uma falha no seu aplicativo. E você também deve respeitar a decisão se alguém bloquear ou desfazer sua amizade.

