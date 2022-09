Omie abre vagas afirmativas em São Paulo

A Omie, plataforma líder em sistema de gestão integrada (ERP) na nuvem para pequenas e médias empresas (PMEs), anunciou abertura de vagas afirmativas em São Paulo, exclusivas para pessoas com deficiência e pessoas negras. A iniciativa visa fomentar ainda mais a inclusão e diversidade na empresa.

Há chances para diferentes áreas, funções e níveis de senioridade: de estágio à cargos de liderança. Dentre as oportunidades, destacam-se os cargos de Suporte Técnico/Atendimento, Coordenador(a) de Comunicação e Sales Development Representative (SDR). Os requisitos, é claro, variam de acordo com a posição desejada e há opções para pessoas com ou sem experiência.

A empresa disponibiliza, ainda, vagas para ampla concorrência nas funções de Analista Comercial de Franquias Pleno, Analista de Marketing Senior, Analista de Performance, Analista de Sucesso do Cliente – Engajamento, Arquiteto (a) AWS, Desenvolvedor(a) Backend Python ou NODEJS, Desenvolvedor(a) Front-end Vue.js, Engenheiro de Software III, Engenheiro de Software Senior, Especialista de Processos. Especialista de Produto, Especialista de Projetos, Estágio de Operações de Crédito, Estágio SDR, Executivo(a) de Contas, Executivo(a) de Vendas, SDR, Supervisor(a) de Engajamento – Customer Success e Supervisor de Sucesso do cliente – Retenção.

A Omie oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como vale refeição flexível, vale transporte ou saldo mobilidade, Vittude (aplicativo de terapias online), Gympass, TotalPass e seguro de vida, além de assistência médica, assistência odontológica e auxílio creche.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da empresa no portal Gupy, onde estão disponíveis também chances para outros estados e cidades. Clique aqui para conferir e se candidatar.