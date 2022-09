Ontex abre vagas de emprego em Goiás

A Ontex é uma empresa multinacional do segmento de produtos de higiene pessoal para bebês, mulheres e adultos e dona de diversas marcas do segmento que nós vemos hoje nas prateleiras de supermercados e farmácias. Neste momento, a Ontex está divulgando novas vagas de emprego abertas no estado de Goiás.

Novas vagas de emprego são abertas pela Ontex

A Ontex anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego no estado de Goiás. A empresa Ontex é dona de marcas como a, POM POM, Turma da Mônica Baby, Cremer, Big Fral, Sapeka e Moviment.

A maioria das vagas estão concentradas nos municípios de Senador Canedo e Goiânia. As vagas vão desde de vagas de estágio a vagas efetivas e algumas são vagas Home Office. Por isso não deixe de conferir as vagas ofertadas.

É muito importante se atentar aos requisitos das vagas, já que grande parte das vagas exigem certo nível de capacitação. Então se você tem o interesse de migrar de empresa ou começar sua carreira, alguma das vagas pode ser a oportunidade perfeita. Mas também há vagas para pessoas que não possuem capacitação, então não deixe de conferir.

Veja agora algumas das vagas disponibilizadas pela Ontex:

Engenheiro de Projetos;

Engenheiro de Processos;

Coordenação de Melhoria Contínua;

Analista de Planejamento e Controle de Manutenção;

Auxiliar de Logística;

Analista Financeiro.

Como enviar sua candidatura

Para enviar sua candidatura é bem simples, basta acessar esse site. Criar sua conta, fazer seu login como candidato, escolher uma das vagas e enviar sua candidatura e pronto. Basta aguardar uma forma de contato da empresa informando sobre os próximos passos do processo seletivo.

