OPÇÃO de Cobrança do Nubank pode fazer ISTO acontecer; veja

O Nubank possui uma função de cobrança através da sua conta digital. A NuConta foi criada em 2017 e trouxe muitos clientes a fintech.

Opção de cobrança do Nubank

A ferramenta pode ser utilizada nos casos em que é necessário cobrar algum amigo, familiar ou conhecido. Basta gerar um código QR que será vinculado as informações sobre a sua conta.

Veja como utilizar o recurso a seguir:

Abra o seu app do Nubank; Deslize o menu de opções e clique em “Cobrar”; Informe o valor que precisa receber e toque na seta; Caso queira deixar o valor em aberto, clique em “Não especificar um valor”; Verifique os dados e clique em “Criar QR code”; Se quiser, modifique a “Chave Pix” que será exibida na cobrança; Para finalizar, exiba o código gerado para a pessoa que irá pagar ou clique em “Compartilhar link” para enviar a cobrança por mensageiro ou rede social.

Agora, basta aguardar a transferência que a pessoa cobrada fará. Esta é uma ótima opção para quem está junto a pessoa que será cobrada, já que um simples escaneamento acessará todos os dados da sua conta, além do valor da cobrança.

Fintech libera conta digital e cartão para adolescentes

Volta e meia bancos e instituições financeiras buscam atender o público da menor idade a fim de promover uma educação financeira. Um deles é o Nubank, que liberou recentemente uma conta digital exclusiva para que têm entre 12 e 17 anos.

No entanto, a possibilidade ainda está em fase de testes, sendo assim, apenas um pequeno grupo de clientes podem acessá-la. Para saber se o serviço está à disposição para ser usada pelo seu filho, basta procurar a opção no app do Nubank.

A empresa informa que “alguns pais e mães poderão pedir uma conta e cartão de débito Nubank para seus filhos e filhas”. Porém, os jovens “ não terão acesso a cartão de crédito, empréstimo, investimento ou qualquer outro produto além da conta ou cartão de débito”.

O banco digital também informou que estudará a necessidade de incluir mais serviços para adolescentes. Até o momento, “jovens de 12 a 17 anos terão acesso apenas à conta e cartão de débito do Nubank. Eles não poderão pedir a função crédito”, informa o banco.

A fintech ressaltou que o lançamento deve incentivar a educação da administração de finanças. Para se certificar do seu objetivo, durante os testes, o banco digital vai recolher feedbacks para melhorar o produto.