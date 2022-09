OrthoDontic oferece vagas para diversas áreas e funções

A rede de franquias especializadas em ortodontia OrthoDontic está oferecendo vagas para diversas áreas e funções. Ao todo, são mais de 40 postos de trabalho espalhadas entre diversos estados do país, dentre eles: São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, entre outros.

Há chances para os cargos de Assistente Administrativo, Assistente Administrativo Comercial, Assistente de Operações, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Limpeza, Cirurgião Dentista, Cirurgião Dentista, Divulgador, Analista de Compras, Analista de Inovação, Consultor de Expansão, Gerente de Operações – Consultoria de Campo, Gerente Comercial, Gestor(a) de Unidade, Operador de Telemarketing, Ortodontista, Promotor de Vendas, Recepcionista, Supervisor(a) Clínico, Supervisor(a) Comercial, Técnico em Radiologia, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas há chances para pessoas com escolaridade a partir do ensino médio.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo da OrthoDontic deverão acessar a plataforma Grupy, pelo link https://orthodontic.gupy.io, para conferir a lista completa de vagas disponíveis e se inscrever na posição desejada.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos.

Sobre a empresa

A OrthoDontic nasceu do sonho de democratizar e modernizar o atendimento odontológico por meio de um atendimento humanizado, de qualidade e com valores acessíveis. A empresa é referência no segmento odontológico e conta com mais de 270 unidades, em 20 estados do Brasil, gerando milhares de oportunidades.

Em constante crescimento e desenvolvimento, a empresa visa se tornar a maior e melhor Rede de Franquias Odontológicas do Brasil, com referência em qualidade de atendimento.