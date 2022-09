Os 5 melhores aplicativos/sites geradores de memes gratuitos para Android

Memes são coisas interessantes que todos em suas redes sociais agora compartilham. As pessoas enviam memes para seus entes próximos e os carregam em seus perfis para que todos possam apreciá-los. Os memes são enviados uns para os outros por humor ou, às vezes, fornecem uma nova ideia. Compartilhar um meme é fácil, mas gerá-lo é bem difícil. Existem alguns aplicativos e sites onde você pode gerar memes com muita facilidade. Usando um aplicativo ou site gerador de memes, você pode criar um meme apenas adicionando imagens, texto e efeitos. Este artigo listará alguns dos melhores e mais gratuitos aplicativos/sites geradores de memes para Android.

Aplicativos/sites geradores de memes para Android

Se você quiser mostrar sua criatividade fazendo memes, existem vários geradores de memes gratuitos que você pode usar. Abaixo está uma lista dos melhores aplicativos e sites geradores de memes gratuitos para Android que você pode usar.

Memática

Mematic é um aplicativo gerador de memes que ajudará a gerar memes gratuitamente. Ele fornece muitos modelos para desenvolver um meme perfeito. Você ainda pode adicionar imagens e legendas ou texto ao meme para torná-lo mais emocionante. O texto pode ser personalizado em diferentes fontes e estilos e com várias cores ou marcas d’água. Este aplicativo também pode ser usado para criar citações inspiradoras. Isso é muito fácil de usar. Este aplicativo também oferece muitos recursos para personalizar seu meme, como organizar os textos e adicionar adesivos.

Memasik

Memasik também é um aplicativo gerador de memes com o qual você pode facilmente criar memes adicionando texto, adesivos e emojis. Este aplicativo é atualizado com frequência e mais e mais modelos de memes são adicionados a ele. Isso é muito fácil de usar e você pode salvar facilmente os memes na galeria do seu telefone. Você pode aumentar rapidamente seus seguidores compartilhando memes no aplicativo para que outras pessoas possam reagir a eles. Ao compartilhar seu meme com outros usuários, você pode ganhar facilmente uma moeda de meme com a qual pode impulsionar suas postagens e torná-las mais populares.

Memedroid

O Memedroid também é um dos melhores geradores de memes gratuitos para criar memes no seu dispositivo Android. Você pode criar memes engraçados usando este aplicativo. Você também pode avaliar os memes depois de compartilhá-los com seus amigos. Além disso, você também pode interagir com as pessoas que fazem ou geram memes em todo o mundo. Usando este aplicativo gerador de memes, pode-se criar GIFs e mostrar seu senso de humor. Você também pode adicionar as imagens e fotos da sua galeria e criar um novo meme editando-as. Os recursos de classificação e comentários também estão disponíveis neste aplicativo, e você também pode comentar ou avaliar os outros memes gerados por pessoas em todo o mundo. A coisa emocionante incluída neste aplicativo é que você pode obter recompensas e desbloquear conquistas.

Memeto

Memeto é um aplicativo simples para gerar memes gratuitamente em dispositivos Android. Criar memes neste aplicativo também é um processo de economia de tempo como usar este aplicativo, e você pode criar memes em apenas alguns minutos. Você pode fazer alguns memes criativos e atraentes usando este aplicativo apenas usando estilo, layout, cores de texto, fontes e tamanhos de meme. Além disso, mais de 1000 adesivos podem ser adicionados aos memes para torná-los atraentes e únicos. Você pode criar um plano de fundo para o seu meme adicionando fotos da galeria ou do próprio aplicativo. Depois de criar um meme usando este aplicativo, você pode compartilhá-lo com outros aplicativos de mídia social.

Criador e Gerador de Memes

O Memes Maker & Generator também é o melhor e gratuito aplicativo gerador de memes para gerar memes online e compartilhá-los em outras plataformas de mídia social. A melhor coisa sobre este site é que ele inclui vídeos e GIFs. Usando este aplicativo, você pode criar memes, vídeos e GIFs gratuitos. O aplicativo possui várias ferramentas de edição com as quais você pode editar um meme sem nenhum problema. Você também pode controlar ou editar a velocidade de qualquer vídeo em sua galeria. Você pode criar alguns memes, GIFs e vídeos interessantes adicionando texto e adesivos. Usando este aplicativo, você pode avaliar os memes de seus seguidores, curtir e comentar os memes de outros usuários e fazer amigos usando esse processo.

Conclusão

Este artigo lista aplicativos geradores de memes gratuitos que você pode baixar no seu Android. Criar e editar memes torna-se bastante fácil com um aplicativo gerador de memes gratuito. Se você deseja criar memes e compartilhá-los com seus amigos, pode criar memes usando os aplicativos listados acima. Você pode baixar e instalar qualquer aplicativo gerador de memes listado neste artigo.

