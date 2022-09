Os 5 melhores softwares gratuitos de digitalização de PDF

Se você deseja transformar seus documentos físicos em arquivos digitais de fácil acesso, você há de concordar que não há formato melhor do que PDF. Muitos scanners, ou programas de digitalização, podem transformar documentos físicos em diferentes tipos de arquivos digitais, mas a criação de arquivos PDF garante a mais alta qualidade possível.

Sim, a gente sabe que em muitos casos, a criação de um arquivo PDF requer a digitalização de um documento ou foto para um arquivo digital e só então a conversão dessa cópia em PDF. E embora existam muitos programas que mostrem como converter documento digitalizado para PDF no Windows , a verdade é que criar um arquivo digital em um diferente formato pra só então transformá-lo em PDF leva mais tempo, e também significa que você corre o risco de perder a qualidade do arquivo no processo.

Por isso hoje nós resolvemos ajudar você na tarefa de escaniar seus documentos para PDF e listamos as melhores opções do mercado. Confira:

Digitalize seus arquivos para o PDF

Bom, até aqui você já entendeu que na hora de transformar seus arquivos físicos em imagens digitais, antes de mais nada você precisa de um software para digitalização de documentos. Esses programas costumam ser instalados no computador para que possam ser conectados à máquina de scanner que você vai usar para fazer a digitalização. Depois de pareadas, você consegue facilmente digilitalizar seus documentos no arquivo final escolhido.

A grande vantagem da digitalização de documentos é que com os arquivos digitais, o acesso à materiais da sua necessidade passa a ser mais rápido, direto, e organizado. Em alguns cliques você pode acessar conteúdos que, se fossem armazenados de maneira física, ocupariam mais espaço, e também seriam acessados de maneira mais difícil. Com digitalização, uma outro benefício que nem todo mundo se dá conta é que perde-se a necessidade de gastar folhas de papel para imprimir, tirar cópias ou mesmo ter que se deslocar até outro ambiente para entregar ou receber um documento importante. Com os objetos digitalizados, você pode enviar ou receber por email, em segundos.

Vale mencionar também que os programas de digitalização estão cada vez mais modernos e efetivos. Alguns deles contam com a tecnologia OCR (Optical Caracther Recognition, ou “Reconhecimento ótico de caracteres”, em sua tradução literal), um recurso que permite o reconhecimento de figuras e caracteres. Com isso você consegue facilmente fazer com que o programa reconheça padrões específicos com a ajuda de uma IA especializada que facilita muito as tarefas do usuário, como busca por texto, cópia de trechos, entre outros.

Confira a nossa lista de melhores softwares de scanning do mercado:

1 – PDFelement

O PDFelement é uma software desenvolvido pela Wondershare, e funciona como uma ferramenta multi-funcional para manipular arquivos PDF, e por isso funciona como um excelente digitalizador de arquivos.

Ele tem uma interface do usuário bastante limpa e amigável, e com alguns clickes no mouse você consegue criar facilmente seus arquivos PDF a partir de documentos digitalizados. Entre suas muitas vantagens, ele está listado entre os 15 melhores Softwares de OCR de 2022 , com seu robusto sistema de reconhecimento de texto de alta precisão, e ainda apresenta opções de edição complexas para arquivos PDF, incluindo a conversão para diversos formatos.

Outra vantagem interessante é que o PDFelement tem uma interface bem similar aos programas do pacote Microsoft Office, o que faz com que ela seja intuitiva até para usuários inexperientes. Além da digitalização, o programa oferece suporte para mais de 300 tipos diferentes de formatos de arquivos, permitindo até mesmo que você digitalize um documento e o converta diretamente para um arquivo CSV ou Word, por exemplo.

Além disso você consegue:

Editar/Converter/Criar Arquivos de PDF

Anotar/Criptografar/Gerir Arquivos de PDF

Criar/Editar Formulários Preenchíveis

Muitos Outros Recursos Relacionados ao PDF

Oferece Suporte Técnico Gratuito

2 – Adobe Acrobat Pro DC

O Adobe Acrobat Pro DC é bem conhecido por quem trabalha com PDFs, e ele é bem interessante porque com ele é possível digitalizar, criar, editar e visualizar arquivos em PDF. O app gera imagens nítidas, e tem opções interessantes para o ajuste de bordas e orientação, permitindo ainda vários modos de captura. Um ponto interessante é que o aplicativo possui integrações com Dropbox e OneDrive, permitindo que o usuário acesse, faça edições e assinaturas digitais online, e de qualquer lugar, o que dá mais versatilidade ao software.

3 – Advanced Scan to PDF Free

Se você busca um programa gratuito, o Advanced Scan to PDF Free é uma opção interessante já que com ele você também consegue digitalizar documentos físicos para PDF. O que faz ele figurar a nossa lista é que ele também possui recursos que permitem a customização do arquivo em PDF, e também converte arquivos em outros formatos, como PNG, JPG, GIF, BMP, entre outros formatos, com qualidade semelhante a do original.

4 – Rossum

A Rossum também é outro programa interessante que merece estar na nossa lista porque o ele tem um diferencial: ele consegue digitalizar faturas em busca de informações importantes a serem exportadas para o programa que você estiver usando. Por exemplo, você pode no momento da digitalização apontar ao programa os tipos de informações você deseja extrair, como códigos, ou descrições de serviços. Então, se você lida com grande número de faturas, esse aplicativo pode lhe ser útil.

5 – Abby Finereader

O Abby Finereader é o último da nossa lista, mas não menos interessante. Ele possui um conjunto de recursos que permite digitalizar e salvar documentos para PDF com um uma certa facilidade. Sua maior vantagem fica por conta de seu suporte para 192 idiomas completos, o que é bem interessante, especialmente para empresas ou usuários que criam documentos em diferentes linguas.

Agora é sua vez de escolher o melhor

Agora é sua vez de fazer o download e testar as diferentes opções que trouxemos nesta lista de softwares para digitalização de documentos. Lembre-se de optar por aquele que contemple melhor as suas necessidades, e que também ofereça uma variedade maior de recursos, para que você tenha em mãos um aplicativo robusto e efetivo.