Os melhores aplicativos para escritores

Se você é um autor profissional, um escritor amador ou apenas precisa escrever ensaios ou trabalhos para a escola ou universidade, existem certas ferramentas que serão de grande ajuda para você. Foi-se o lápis e o papel: hoje em dia, todo mundo escreve no próprio laptop ou até mesmo na seção de anotações do celular. Se você precisa de um empurrão para terminar de escrever aquele capítulo ou ensaio ou apenas quer facilitar sua vida, confira esses aplicativos para escritores.

Resoomer

Uma parte importante antes de escrever é documentar as informações necessárias sobre o tema a ser desenvolvido. Mas todos sabemos como isso pode ser complicado, especialmente se tivermos que consultar várias fontes. O resumidor automático Resoomer tornará esse trabalho mais fácil. Você só precisa acessar a página da web gratuita e inserir o texto na caixa branca, copiando e colando, inserindo a URL ou importando o documento dos arquivos em seu computador. Ao clicar no botão rosa, você terá um https://resoomer.com/pt/ automático com a porcentagem do texto que foi resumido. Mas também oferece outras opções de resumo, como manual, formulário otimizado ou análise de texto. A primeira permitirá que você escolha qual porcentagem do texto será resumida, dependendo do tamanho que precisa. A otimização permitirá que você escreva palavras-chave que devem estar presentes. E se você não conseguir pensar em nenhuma, não se preocupe, Resoomer irá sugerir para você! Por fim, a análise do texto mostrará o texto completo com as partes mais importantes destacadas, para que se tenha uma visão geral.

Se você é um autor, o gerador de texto automático Resoomer também o ajudará quando precisar encurtar capítulos muito longos ou quando sentir que está divagando demais em sua narrativa e precisar resumir um texto. Muito completo!

Writeometer

Toda ação positiva deve se tornar um hábito, certo? Mas como é difícil às vezes! Se precisa adquirir o hábito de escrever para finalmente terminar sua tese ou livro, Writeometer é o aplicativo para você.

Writeometer permite que você defina desafios de escrita ou número de palavras, programe o tempo em que deve escrever para não procrastinar ou, se pelo contrário, você escreve o dia todo, também pode definir um limite de tempo. Tudo isso será refletido em um gráfico de barras onde verá seu progresso. Além disso, para cada meta o aplicativo irá premiar e o melhor é que você mesmo estabelecerá o prêmio! Seja checando as redes sociais, comendo algo especial ou o que quiser.

Story Planner

Story Planner é o aplicativo para romancistas. Com ele você poderá ordenar e organizar seu romance dividindo-o em cenários, personagens, cenas ou mais. Ao mesmo tempo, oferece diferentes planos de história, para que possa escolher o que melhor se adapta e informa sobre os métodos usados ​​pelos escritores mais famosos. Você também terá em mãos as estatísticas de seu romance para conhecer seu progresso e permitirá exportá-lo em Word ou PDF.

Não importa qual circunstância o levou a escrever, esses aplicativos facilitarão seu trabalho!