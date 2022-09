Pagamento do Auxílio Brasil de setembro deve ser antecipado

Os pagamentos do Auxílio Brasil para setembro estão inicialmente previstos para iniciar nos últimos dez dias úteis do mês, assim como o antigo calendário de pagamento do Bolsa Família. Contudo, o governo estuda antecipar as datas de pagamento, assim como foi durante o mês de agosto.

De acordo com informações divulgadas, o Ministério da Cidadania está avaliando antecipar o pagamento do mês de setembro do Auxílio Brasil, contudo, até então, a pasta não definiu quais serão as novas datas para o pagamento deste mês.

As parcelas do Auxílio Brasil para o mês de agosto começaram a ser pagas no dia 9 e irão ocorrer até o dia 22. Durante o período, houve o escalonamento conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Contudo, para este mês, enquanto o Ministério da Cidadania não define as novas datas de pagamento, o calendário seguira o modelo antigo, que terá início no dia 19 de setembro e será pago até o dia 30, sendo pago conforme o final do NIS.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil

Enquanto o Ministério da Cidadania define se ocorrerá ou não a antecipação dos pagamentos de setembro. As datas de pagamentos até o mês de dezembro se manterão no modelo antigo. Confira a seguir o possível calendário de pagamento para o Auxílio Brasil para os próximos meses:

Final do NIS Setembro Outubro Novembro Dezembro 1 19 18 17 12 2 20 19 18 13 3 21 20 21 14 4 22 21 22 15 5 23 24 23 16 6 26 25 24 19 7 27 26 25 20 8 28 27 28 21 9 29 28 29 22 0 30 31 30 23

É importante ressaltar que o novo valor de R$ 600 para o Auxílio Brasil será pago somente até o mês de setembro, conforme o definido na emenda à Constituição. Com isso, a partir de janeiro de 2023, o pagamento voltará ao seu valor tradicional de R$ 400, mesmo com o presidente pretendendo manter o benefício em R$ 600.

Orçamento Anual de 2023

No dia 31, o governo Bolsonaro estabeleceu o valor médio para o Auxílio Brasil no Orçamento Anual de 2023, enviado ao Congresso Nacional. Com isso, o valor médio para o benefício retornará para R$ 405, quando não tinha o bônus de R$ 200. O atual valor de R$ 600 se manterá até dezembro deste ano.

Com este novo orçamento, o presidente da república aparentemente deixou de lado as suas promessas de manter o valor em R$ 600 com a venda de estatais. Assim como Bolsonaro, diversos políticos da oposição dizem ter planos para manter o valor atual, e dão ideias para aumentar o valor do mesmo.

Conforme as propostas para manter o Auxílio Brasil, nos planos de governo entregues ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por Lula e Ciro, os candidatos propõem revogar o teto de gastos e construir um novo regime fiscal, com maior flexibilidade. Já a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro (PL) aposta em um novo modelo de meta fiscal, ancorado na dívida pública.