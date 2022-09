Pagamento do AUXÍLIO CAMINHONEIRO em setembro; veja como consultar

O Auxílio Caminhoneiro é um dos novos programas sociais do Governo Federal. O benefício tem previsão de durar até o mês de dezembro, conforme a vigência da PEC dos Benefícios. Os pagamentos começaram no último mês, no total, seis parcelas de R$ 1 mil serão concedidas.

No entanto, a concessão do benefício não ocorreu como esperado. Isso porque, vários caminhoneiros tiveram o cadastro inválido após o cruzamento de dados realizado pela Dataprev. De todo modo, para não deixar os cidadãos no prejuízo, ajustes puderam ser feitos até o dia 29 de agosto.

Com uma nova verificação, os motoristas serão contemplados com o valor de R$ 2 mil. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, após o dia 24 de setembro, as demais parcelas estarão disponíveis nos dias 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro.

Os repasses são realizados via conta poupança digital criada no Caixa Tem. Pela plataforma, o beneficiário pode usar o Auxílio Caminhoneiro em várias transações, como pagar boletos e contas, fazer compras online com o cartão de débito virtual, fazer recarga no celular, entre outros.

Quem pode receber o Auxílio Caminhoneiro?

O benefício é pago aos transportadores autônomos de cargas, independentemente do número de veículos registrados em sua titularidade. Todavia, é necessário se enquadrar nas seguintes condições:

Estar cadastrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) até 31 de maio de 2022; e

Estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CPF válidos.

Vale ressaltar que os profissionais não precisarão apresentar comprovantes de compra de óleo diesel para ter direito ao valor.

Consulta ao Auxílio Caminhoneiro

O caminhoneiro pode consultar o benefício através do aplicativo Caixa Tem. Basta selecionar a opção de “Extrato” e verificar se o depósito foi feito. Quem estiver habilitado, ainda neste mês, encontrará nos lançamentos futuros as duas parcelas de R$ 1.000 cada.

Calendário do Auxílio Caminhoneiro

Data de cadastramento Data de pagamento 22 de julho 9 de agosto (1ª e 2ª parcelas) 15 a 29 de agosto 6 de setembro (1ª e 2ª parcelas) 11 de setembro 24 de setembro (3ª parcela) 9 de outubro 22 de outubro (4ª parcela) 13 de novembro 26 de novembro (5ª parcela) 4 de dezembro 17 de dezembro (6ª parcela)