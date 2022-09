PagBank abre NOVOS empregos pelo Brasil

O PagBank revolucionou a forma de realizar pagamentos pela internet, disponibilizando um local seguro e inovador, para que todas as compras online ocorram sem risco ou prejuízos pelo país.

PagBank possui vagas de emprego abertas pelo país

Um gigante da área tecnológica, o PagBank está com oportunidades ao redor do país, desta forma, candidatos que possuam interesse de crescer e aprender nesta empresa, devem se inscrever em vagas, na sua área de formação e experiência.

Confira a lista de vagas que foram abertas:

Agile Master Jr;

Administrador de Dados Pl;

Analista de Produtos Sr;

Especialista Business Analytics;

Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Jr;

Supervisor de Atendimento;

Assistente de Atendimento;

Supervisor de Vendas;

Analista de Segurança da Informação Sr;

Especialista de Sistemas;

Analista de Portfólio Sr;

Técnico de Campo;

Especialista Cientista de Dados;

Analista Cientista de Dados Sr;

Analista de Estratégia Prevenção a Fraude Sr;

Executivo de Vendas Pl;

Analista de Políticas de Crédito Sr;

Especialista de Software Java;

Analista de Compliance Pl;

Product Owner Pl;

Analista Riscos Operacionais e Controles Internos Sr;

Especialista Plataforma de Dados;

Analista de Inteligência de Negócios Cartões Sr;

Analista Contábil Sr;

Gerente Contábil;

Analista de Growth Pl;

Especialista em Segurança;

Analista de Operações Jr;

Product Owner Sr;

Analista de Políticas e Processos de Crédito Sr;

Analista de Controles Internos SOX Pl;

Agile Master Sr;

Especialista Financeiro;

Administrador de Dados Sr.

Faça a sua inscrição agora mesmo

As informações do candidato devem ser descritas no link de inscrição, desta forma o PagBank terá acesso ao cadastro.

