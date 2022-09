Panasonic anuncia vagas de emprego para diversas áreas

A Panasonic, multinacional japonesa de eletrônicos e eletrodomésticos, anunciou a abertura de vagas de emprego para diversas áreas. Há chances para todos os níveis de senioridade, de estágio e trainee à coordenador, nas cidades de São Paulo(SP), São José dos Campos (SP), Extrema (MG) e em Manaus (AM).

A Panasonic atua no Brasil desde 1967 e é conhecida pela produção de eletromésticos abriu novas oportunidades de contratação para trabalharem em suas sedes que se encontram em todo território nacional. Desta vez as vagas são para

Dentre as oportunidades, destacam-se as funções de Analista de Customer Service Jr., Analista de Controles Logísticos Jr., Analista de Projetos Sr, Técnico em Automação Industrial Pleno, Pessoa Analista de Meio Ambiente Jr., Analista de SGI, Supervisor de Logística, Analista de Suprimentos Jr., Coordenador(a) de Digital e CRM, Estágio em Comunicação e Marketing, Advogado Sênior, Analista Sr., Analista de Suprimentos Pleno, Coordenador de Trade e Marketing, Coordenador de Produção, Líder de Produção, Estágio em Finanças, Analista Financeiro Sr., entre outros. Além das posições regulares, a empresa disponibiliza algumas exclusivas para para Pessoas com Deficiência (PCD).

A empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como Assistência médica, Assistência odontológica, Desconto em produtos, Horário flexível, Plano de Aquisição de Ações, Previdência privada, Seguro de vida, Vale refeição e Vale transporte.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se inscrever pela página da empresa no site Vagas.com. No endereço é possível conferir a lista completa de postos disponíveis, bem como obter informações detalhadas sobre cada posição.