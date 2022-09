Panvel Farmácias abre NOVOS empregos pelo país

Com a missão de levar bem-estar, saúde e qualidade de vida a todos, a Panvel Farmácias, está consolidada na indústria farmacêutica há mais de cinquenta anos, levando produtos de qualidade e com baixo impacto ambiental aos seus clientes, distribuidores, investidores e parceiros pelo país.

Rede de Farmácias Panvel está divulgando vagas de emprego no Brasil

De forma ética, ágil e com o compromisso de entregar um excelente resultado aos que estão ao seu redor, a Panvel Farmácias faz parte de um grande grupo, o maior na indústria farmacêutica no sul do país, neste grupo está incluso a grande distribuidora Dimed.

Com o avanço nos negócios e uma visão clara de se tornar a número um no Brasil, o Grupo Panvel está ampliando seus horizontes e recrutando candidatos para as suas empresas ao redor do país, trazendo desta forma, uma grande oportunidade para quem desejar ingressar em uma das maiores empresas da indústria farmacêutica e distribuição.

Os candidatos interessados, devem conferir os requisitos e caso estejam de acordo com as suas experiências, se cadastrar e participar deste processo seletivo, de forma que, não se pode deixar passar essa grande oportunidade que está sendo ofertada.

Consulte as vagas a seguir:

Consultor de Beleza;

Assistente de Atendimento;

Farmacêutico;

Ajudante de Limpeza;

Subgerente de Filial;

Assistente de Estoque;

Fiscal de Loja.

Como enviar o cadastro para as vagas

Para realizar o cadastro nas vagas da Panvel Farmácias, deve-se acessar o link de inscrição e seguir todas as orientações de preenchimento do formulário, realizando o envio das informações na sequência.

