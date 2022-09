Para que serve a mensagem temporária do WhatsApp? Saiba como funciona

Em outras palavras, vale destacar que ainda é permitido efetuar o print screen da tela e guardar qualquer tipo de mensagem no aplicativo. Ademais, fotos temporárias do WhatsApp, que podem ser enviadas para uma única visualização, também é possível utilizar o recurso do print.

Portanto, a ferramenta ainda pode ser utilizada pelos usuários.

Como ativar mensagens temporárias no WhatsApp

Dessa forma, é válido destacar que o usuário do Whatsapp também pode efetuar a ativação das mensagens temporárias de diferentes maneiras. Para isso, o usuário pode escolher que elas se apaguem automaticamente a cada 24 horas, 7 dias, ou 90 dias.

A seguir, confira o passo a passo para ativar mensagens temporárias do WhatsApp. Veja como fazer:

Em primeiro lugar, tenha a última versão atualizada do WhatsApp no celular – para baixar, acesse: https://www.whatsapp.com/download; Abra uma conversa e clique no nome do contato; Nessa opção, selecione a opção ‘Mensagens temporárias’; Escolha a opção e pronto! Por fim, quem quer adicionar essa opção como padrão deve seguir o menu: Conta – Privacidade – Duração Padrão – escolher o tempo.

Mensagem temporária do WhatsApp não é a única novidade: Meta prevê liberação de novos recursos

Como você já sabe, a mensagem temporária do Whatsapp já chegou para ficar. Em paralelo a isso, a empresa procura melhorar os serviços aos seus clientes.

O WABetaInfo, site especializado em divulgar spoilers sobre o WhatsApp, anunciou que o aplicativo pretende implementar um recurso para os usuários adeptos ao chat pessoal. A ferramenta foi muito solicitada pelo público, que criticava a falta de uma aba para salvar assuntos particulares.

Normalmente, os usuários do WhatsApp costumam criar um grupo com apenas uma pessoa (seu próprio contato) e utiliza-lo para enviar informações e dados pessoais. Desta forma, com o novo recurso é possível que este hábito seja encerrado. Muito legal, não é?

A Meta já começou a testar o recurso, no entanto, não há previsão de quando estará disponível. Em suma, a função funcionará como um bate-papo individual, que poderá ser fixado como qualquer outra conversa.