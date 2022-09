Parcela ÚNICA do 13º salário: quem pode sacar o dinheiro em 2022?

O pagamento do 13º salário é muito aguardado pelos brasileiros neste ano. Muitos cidadãos utilizam o pagamento extra para quitar dívidas ou fazer compras especiais no final do ano.

No entanto, o que muitos trabalhadores ainda não sabem é que um grupo específico de cidadãos conta com o direito de receber o 13º salário em parcela única. As datas de pagamento, inclusive, já têm data para acontecer.

Quem pode receber o pagamento do 13º salário em parcela única?

De acordo com informações do Governo e do INSS, os pagamentos serão efetuados para os trabalhadores que recebem o piso nacional de R$1.212 (salário mínimo atual) e quem recebe mais do que esse valor.

Neste ano, o 13º salário em parcela única está disponível para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS que iniciaram o recebimento de benefícios da Previdência Social a partir de maio de 2022.

No primeiro semestre de ano, vale destacar, o presidente Jair Bolsonaro optou pela antecipação do pagamento do 13º salário do INSS. Sendo assim, uma grande parte dos brasileiros já receberam o pagamento. Estima-se que cerca de 30,5 milhões de pessoas já receberam o 13º de maneira antecipada, em duas parcelas, entre abril e junho.

Agora, segundo dados do Governo, resta o pagamento do 13º salário em parcela única para um total de 5,5 milhões de brasileiros.

Vale lembrar que o pagamento do abono extra é feito de maneira proporcional ao número de meses que os beneficiários receberam os pagamentos da Previdência. Sendo assim, para calcular o 13º salário, o cidadão deverá dividir o valor do salário tradicional por 12 e multiplicar o resultado pela quantidade de meses passados desde o primeiro saque do INSS.

Calendário oficial do 13º salário em parcela única

O INSS já conta com o calendário completo de pagamentos até dezembro deste ano. Assim, já é possível verificar quando será realizado o pagamento da parcela única do 13º salário.

Em primeiro lugar, é importante destacar que os saques começarão no fim de novembro e seguirão até 07 de dezembro. Para saber qual o dia exato de receber, será necessário verificar o último número do cartão do benefício (excluindo-se o dígito verificador).

Atualmente, existem dois cronogramas de pagamento, sendo um para quem recebe até 1 salário mínimo, e outro para quem recebe maior que o piso nacional.

A seguir, confira o calendário completo para quem recebe até 1 salário mínimo.

Benefício com final 1: 24 de novembro;

Benefício com final 2: 25 de novembro;

Benefício com final 3: 28 de novembro;

Benefício com final 4: 29 de novembro;

Benefício com final 5: 30 de novembro;

Benefício com final 6: 01 de dezembro;

Benefício com final 7: 02 de dezembro;

Benefício com final 8: 05 de dezembro;

Benefício com final 9: 06 de dezembro;

Benefício com final 0: 07 de dezembro.

Agora, confira o calendário de aposentados e pensionistas que recebem acima de 1 salário mínimo.

Benefício com final 1 e 6: 01 de dezembro;

Benefício com final 2 e 7: 02 de dezembro;

Benefício com final 3 e 8: 05 de dezembro;

Benefício com final 4 e 9: 06 de dezembro;

Benefício com final 5 e 0: 07 de dezembro.

Como consultar o pagamento do 13º salário

De qualquer modo, a consulta ao extrato de pagamentos do INSS e do 13º salário pode ser feita 100% online, através do site ou aplicativo de celular.

Confira como fazer!

Pelo site:

Primeiramente, acesse o site Meu INSS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Clique na opção “Serviços”; A opção fica no menu superior direito – Selecione a opção “Extratos/certidões/declarações”; No próximo menu, clique em “Extrato de pagamento de benefício”; Na tela seguinte, clique no calendário – ajuste o período que deseja retirar o extrato do pagamento do seu benefício; Em conclusão, a relação com os pagamentos recebidos no período será exibida e será possível baixar na opção “Baixar PDF”.

Pelo aplicativo de celular

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo no seu celular Android ou iOS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Toque no menu principal, os três pontos ou barras no alto da tela; Ademais, selecione “Extrato de pagamento de benefício”; Toque no calendário e selecione o período que deseja consultar; A tela exibirá o extrato com os pagamentos recebidos no período escolhido; Por fim, para imprimir ou salvar, clique na opção “Baixar PDF”